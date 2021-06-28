https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738892687.html

В Башкирии пообещали непривитым от COVID "все больше невозможностей"

В Башкирии пообещали непривитым от COVID "все больше невозможностей" - РИА Новости, 28.06.2021

В Башкирии пообещали непривитым от COVID "все больше невозможностей"

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что со временем для невакцинированных от коронавируса будет появляться "все больше невозможностей". РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:25

2021-06-28T13:25

2021-06-28T13:25

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

радий хабиров

республика башкортостан

здоровье - общество

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УФА, 28 июн – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что со временем для невакцинированных от коронавируса будет появляться "все больше невозможностей"."Вообще, мне кажется, всем надо ясно понимать, что события будут разворачиваться так, что все больше и больше невозможностей будет появляться, если нету вакцины. Мы должны были второй этап ограничений ввести с 29 (июня – ред.), мы перенесли до 5 июля. В том числе для того, чтобы проработать вопрос вакцинации с предприятиями, чтобы они обзвонили, предупредили свою клиентуру. Подчеркиваю, я выбрал для себя такое слово, все больше невозможностей будет для тех, кто не вакцинирован. Это надо понимать. Жизнь такая у нас сейчас", - заявил Хабиров на оперативном совещании башкирского правительства.По указу Хабирова в Башкирии с 29 июня сфера общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, саунв, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, санаторно-курортные организации, студенческие общежития должны были работать с клиентами только по предоставлении ими справки вакцинации или отрицательного анализа на вирус. Из-за нехватки вакцины глава региона перенес действие ограничительных мер на 5 июля."Главная наша задача - противостоять коронавирусу. Но у нас пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию, нет необходимости какие-то ограничительные меры в отношении деятельности предприятий вводить. Наша задача, чтобы медицина справилась с возрастающим потоком больных", - сказал Хабиров.По данным минздрава региона, с начала пандемии в Башкирии зарегистрировано более 41 тысячи случаев коронавирусной инфекции. В республику доставлено 600 тысяч доз вакцины. Первым компонентом привиты более 500 тысяч, более 300 тысяч человек полностью вакцинировались.

https://ria.ru/20210623/vyigrysh-1738330905.html

https://ria.ru/20210625/ogranicheniya-1738628805.html

республика башкортостан

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, радий хабиров, республика башкортостан, здоровье - общество