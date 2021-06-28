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Песков ответил на вопрос об идее обязательной вакцинации работников

Песков ответил на вопрос об идее обязательной вакцинации работников - РИА Новости, 28.06.2021

Песков ответил на вопрос об идее обязательной вакцинации работников

В Кремле считают, что ответ на инициативу работодателей и профсоюзов об обязательной вакцинации должен быть сформирован в правительстве, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:40

2021-06-28T12:40

2021-06-28T15:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

российский союз промышленников и предпринимателей

федерация независимых профсоюзов россии

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что ответ на инициативу работодателей и профсоюзов об обязательной вакцинации должен быть сформирован в правительстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никакая позиция не сформулирована. Вы правильно отметили, что было обращение в правительство, соответственно, какой-то ответ на это, ответ или позиция должны быть сформированы именно в правительстве, с учетом того, что именно там функционирует оперативный штаб", - ответил Песков на просьбу журналистов озвучить позицию Кремля по поводу обращения президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина и главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова с предложением ввести в стране обязательную вакцинацию.Текст совместного обращения РСПП и Федерации независимых профсоюзов России ранее был размещен на официальном сайте ФНПР. В обращении обе стороны просят правительство принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, кроме имеющих противопоказания и титр антител.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, российский союз промышленников и предпринимателей, федерация независимых профсоюзов россии, дмитрий песков, общество