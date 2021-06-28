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https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738886139.html
Песков ответил на вопрос об идее обязательной вакцинации работников
Песков ответил на вопрос об идее обязательной вакцинации работников - РИА Новости, 28.06.2021
Песков ответил на вопрос об идее обязательной вакцинации работников
В Кремле считают, что ответ на инициативу работодателей и профсоюзов об обязательной вакцинации должен быть сформирован в правительстве, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:40
2021-06-28T15:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
российский союз промышленников и предпринимателей
федерация независимых профсоюзов россии
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что ответ на инициативу работодателей и профсоюзов об обязательной вакцинации должен быть сформирован в правительстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никакая позиция не сформулирована. Вы правильно отметили, что было обращение в правительство, соответственно, какой-то ответ на это, ответ или позиция должны быть сформированы именно в правительстве, с учетом того, что именно там функционирует оперативный штаб", - ответил Песков на просьбу журналистов озвучить позицию Кремля по поводу обращения президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина и главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова с предложением ввести в стране обязательную вакцинацию.Текст совместного обращения РСПП и Федерации независимых профсоюзов России ранее был размещен на официальном сайте ФНПР. В обращении обе стороны просят правительство принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, кроме имеющих противопоказания и титр антител.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, российский союз промышленников и предпринимателей, федерация независимых профсоюзов россии, дмитрий песков, общество
Песков ответил на вопрос об идее обязательной вакцинации работников
12:40 28.06.2021 (обновлено: 15:07 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПамятка для вакцинированных от covid-19 в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького
Памятка для вакцинированных от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Песков ответил на вопрос об идее обязательной вакцинации работников

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что ответ на инициативу работодателей и профсоюзов об обязательной вакцинации должен быть сформирован в правительстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакая позиция не сформулирована. Вы правильно отметили, что было обращение в правительство, соответственно, какой-то ответ на это, ответ или позиция должны быть сформированы именно в правительстве, с учетом того, что именно там функционирует оперативный штаб", - ответил Песков на просьбу журналистов озвучить позицию Кремля по поводу обращения президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина и главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова с предложением ввести в стране обязательную вакцинацию.
Текст совместного обращения РСПП и Федерации независимых профсоюзов России ранее был размещен на официальном сайте ФНПР. В обращении обе стороны просят правительство принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, кроме имеющих противопоказания и титр антител.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоРоссийский союз промышленников и предпринимателейФедерация независимых профсоюзов РоссииДмитрий ПесковОбщество
 
 
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