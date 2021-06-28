https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738878758.html

В Москве упростят вакцинацию от коронавируса для мигрантов

В Москве упростят вакцинацию от коронавируса для мигрантов - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве упростят вакцинацию от коронавируса для мигрантов

Власти Москвы планируют сделать вакцинацию от коронавируса более доступной для трудовых мигрантов, в дальнейшем планируется распространить вакцинацию и на... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:02

2021-06-28T12:02

2021-06-28T13:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти Москвы планируют сделать вакцинацию от коронавируса более доступной для трудовых мигрантов, в дальнейшем планируется распространить вакцинацию и на другие группы иностранных граждан, в том числе самозанятых, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин."Еще один шаг, который мы сделали - это тестирование системы вакцинации мигрантов. На первом этапе мы организовали прививку "Спутником Лайт". <...> Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. <...> В дальнейшем мы будем упрощать эту схему," - сказал Собянин.Он добавил, что по мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.Пункт вакцинации для мигрантов открыт с 09.00 до 21.00. Пропускная способность составляет более 2 тысяч человек в день. Здесь работают два врача и 12 медицинских сестер - сотрудники городской поликлиники номер 175 и консультативно-диагностической поликлиники номер 121. Им помогают 12 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и три администратора. Как уточняется в материалах мэрии, многофункциональный миграционный центр в Сахарово расположен в поселении Вороновское, 64-й км Варшавского шоссе, дом 1, строение 47.Согласно материалам пресс-службы правительства Москвы, 29 июня планируется открыть еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов - на территории ТЦ Садовод (улица Верхние поля, д. 54, стр. 15). График работы с 08:00 до 20:00, пропускная способность - более 2 тысяч человек в день.Там будут работать три врача и 16 медицинских сестер - сотрудники городских поликлиник номер 9, 19 и 109. Им будут помогать 16 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и четыре администратора.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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