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В Москве упростят вакцинацию от коронавируса для мигрантов
В Москве упростят вакцинацию от коронавируса для мигрантов - РИА Новости, 28.06.2021
В Москве упростят вакцинацию от коронавируса для мигрантов
Власти Москвы планируют сделать вакцинацию от коронавируса более доступной для трудовых мигрантов, в дальнейшем планируется распространить вакцинацию и на... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:02
2021-06-28T12:02
2021-06-28T13:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти Москвы планируют сделать вакцинацию от коронавируса более доступной для трудовых мигрантов, в дальнейшем планируется распространить вакцинацию и на другие группы иностранных граждан, в том числе самозанятых, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин."Еще один шаг, который мы сделали - это тестирование системы вакцинации мигрантов. На первом этапе мы организовали прививку "Спутником Лайт". <...> Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. <...> В дальнейшем мы будем упрощать эту схему," - сказал Собянин.Он добавил, что по мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.Пункт вакцинации для мигрантов открыт с 09.00 до 21.00. Пропускная способность составляет более 2 тысяч человек в день. Здесь работают два врача и 12 медицинских сестер - сотрудники городской поликлиники номер 175 и консультативно-диагностической поликлиники номер 121. Им помогают 12 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и три администратора. Как уточняется в материалах мэрии, многофункциональный миграционный центр в Сахарово расположен в поселении Вороновское, 64-й км Варшавского шоссе, дом 1, строение 47.Согласно материалам пресс-службы правительства Москвы, 29 июня планируется открыть еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов - на территории ТЦ Садовод (улица Верхние поля, д. 54, стр. 15). График работы с 08:00 до 20:00, пропускная способность - более 2 тысяч человек в день.Там будут работать три врача и 16 медицинских сестер - сотрудники городских поликлиник номер 9, 19 и 109. Им будут помогать 16 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и четыре администратора.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
В Москве упростят вакцинацию от коронавируса для мигрантов
12:02 28.06.2021 (обновлено: 13:42 28.06.2021)
Собянин: в Москве мигрантов начали прививать от коронавируса вакциной "Спутник Лайт"
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Власти Москвы
планируют сделать вакцинацию от коронавируса более доступной для трудовых мигрантов, в дальнейшем планируется распространить вакцинацию и на другие группы иностранных граждан, в том числе самозанятых, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин
.
"Еще один шаг, который мы сделали - это тестирование системы вакцинации мигрантов. На первом этапе мы организовали прививку "Спутником Лайт". <...> Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. <...> В дальнейшем мы будем упрощать эту схему," - сказал Собянин.
Он добавил, что по мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.
Пункт вакцинации для мигрантов открыт с 09.00 до 21.00. Пропускная способность составляет более 2 тысяч человек в день. Здесь работают два врача и 12 медицинских сестер - сотрудники городской поликлиники номер 175 и консультативно-диагностической поликлиники номер 121. Им помогают 12 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и три администратора. Как уточняется в материалах мэрии, многофункциональный миграционный центр в Сахарово расположен в поселении Вороновское, 64-й км Варшавского шоссе, дом 1, строение 47.
Согласно материалам пресс-службы правительства Москвы, 29 июня планируется открыть еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов - на территории ТЦ Садовод (улица Верхние поля, д. 54, стр. 15). График работы с 08:00 до 20:00, пропускная способность - более 2 тысяч человек в день.
Там будут работать три врача и 16 медицинских сестер - сотрудники городских поликлиник номер 9, 19 и 109. Им будут помогать 16 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и четыре администратора.