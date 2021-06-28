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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738869508.html
В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей - РИА Новости, 28.06.2021
В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
Обязательная вакцинация введена в Смоленской области для отдельных групп населения из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает региональное управление... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:21
2021-06-28T11:35
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
смоленская область
общество
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БРЯНСК, 28 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация введена в Смоленской области для отдельных групп населения из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Отмечается, что на территории Смоленской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Для противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции постановлением главного санитарного врача от 28 июня вводится обязательное вакцинирование граждан, говорится в сообщении.Уточняется, что постановление касается жителей области, занятых в торговле, общественном питании, отделениях финансовых организаций и почтовой связи; многофункциональных центрах, общественном транспорте; образовании, здравоохранении соцзащите.Также оно касается работающих в сфере ЖКХ и энергетики, сфере культуры и досуга, массового спортаПривиться должны также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти Смоленской области и подведомственных организаций.То же постановление предписывает руководителям предприятий и организаций до 1 сентября текущего года обеспечить проведение вакцинации 60% сотрудников.
https://ria.ru/20210627/vaktsinatsiya-1738797993.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смоленская область, общество
В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
11:21 28.06.2021 (обновлено: 11:35 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 28 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация введена в Смоленской области для отдельных групп населения из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что на территории Смоленской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Для противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции постановлением главного санитарного врача от 28 июня вводится обязательное вакцинирование граждан, говорится в сообщении.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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Уточняется, что постановление касается жителей области, занятых в торговле, общественном питании, отделениях финансовых организаций и почтовой связи; многофункциональных центрах, общественном транспорте; образовании, здравоохранении соцзащите.
Также оно касается работающих в сфере ЖКХ и энергетики, сфере культуры и досуга, массового спорта
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Привиться должны также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти Смоленской области и подведомственных организаций.
То же постановление предписывает руководителям предприятий и организаций до 1 сентября текущего года обеспечить проведение вакцинации 60% сотрудников.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Смоленская областьОбщество
 
 
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