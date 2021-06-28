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В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей - РИА Новости, 28.06.2021
В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
Власти Тамбовской области объявили о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан, сообщает... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:09
2021-06-28T11:09
2021-06-28T11:09
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Власти Тамбовской области объявили о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан, сообщает обладминистрация.По данным на 28 июня, в области были однократно привиты от COVID 161 902 человека. Полностью вакцинированы 125 039 человек."В целях снижения рисков распространения заболевания и обеспечения эпидемиологической безопасности главным санитарным врачом области подписано постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.Как отмечает обладминистрация, в целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции оценивается как "напряженная"."Вакцинации подлежат более 495 тысяч человек. Вакцина поступает в необходимых объемах в плановом порядке. За последнюю неделю темпы вакцинации увеличили в два раза", - информируют областные власти.С начала пандемии в регионе зарегистрирован 34 641 случай COVID-19, из них 7454 без клинических проявлений.Выздоровели 33 110 пациентов, в том числе 14 981 выписан из стационара, 18 129 сняты с наблюдения на дому. Умерли 598 человек с COVID-19.Население Тамбовской области составляет около 1 миллиона человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тамбовская область, общество
В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения
ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости.
Власти Тамбовской области
объявили о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции
для ряда категорий граждан, сообщает обладминистрация.
По данным на 28 июня, в области были однократно привиты от COVID 161 902 человека. Полностью вакцинированы 125 039 человек.
"В целях снижения рисков распространения заболевания и обеспечения эпидемиологической безопасности главным санитарным врачом области подписано постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.
Как отмечает обладминистрация, в целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции оценивается как "напряженная".
"Вакцинации подлежат более 495 тысяч человек. Вакцина поступает в необходимых объемах в плановом порядке. За последнюю неделю темпы вакцинации увеличили в два раза", - информируют областные власти.
С начала пандемии в регионе зарегистрирован 34 641 случай COVID-19, из них 7454 без клинических проявлений.
Выздоровели 33 110 пациентов, в том числе 14 981 выписан из стационара, 18 129 сняты с наблюдения на дому. Умерли 598 человек с COVID-19.
Население Тамбовской области составляет около 1 миллиона человек.