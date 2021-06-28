https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738866590.html

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей - РИА Новости, 28.06.2021

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

Власти Тамбовской области объявили о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан, сообщает... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:09

2021-06-28T11:09

2021-06-28T11:09

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

тамбовская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Власти Тамбовской области объявили о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан, сообщает обладминистрация.По данным на 28 июня, в области были однократно привиты от COVID 161 902 человека. Полностью вакцинированы 125 039 человек."В целях снижения рисков распространения заболевания и обеспечения эпидемиологической безопасности главным санитарным врачом области подписано постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.Как отмечает обладминистрация, в целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции оценивается как "напряженная"."Вакцинации подлежат более 495 тысяч человек. Вакцина поступает в необходимых объемах в плановом порядке. За последнюю неделю темпы вакцинации увеличили в два раза", - информируют областные власти.С начала пандемии в регионе зарегистрирован 34 641 случай COVID-19, из них 7454 без клинических проявлений.Выздоровели 33 110 пациентов, в том числе 14 981 выписан из стационара, 18 129 сняты с наблюдения на дому. Умерли 598 человек с COVID-19.Население Тамбовской области составляет около 1 миллиона человек.

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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