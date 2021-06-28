https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738851932.html

Хабаровские ученые выяснили, когда необходимо привить болевших COVID-19

Хабаровские ученые выяснили, когда необходимо привить болевших COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021

Хабаровские ученые выяснили, когда необходимо привить болевших COVID-19

Первые результаты научных исследований в Хабаровском крае показали, что вакцинироваться от COVID-19 переболевшим коронавирусом нужно через 1,5-3 месяца после... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T09:01

2021-06-28T09:01

2021-06-28T09:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 28 июн - РИА Новости. Первые результаты научных исследований в Хабаровском крае показали, что вакцинироваться от COVID-19 переболевшим коронавирусом нужно через 1,5-3 месяца после перенесенной болезни, а не через полгода, сообщил зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу.Ранее власти Москвы информировали, что рекомендуют всем, кто вакцинировался от коронавируса или переболел полгода назад, вновь сделать прививку вне зависимости от уровня антител, так как "актуальный штамм коронавируса требует высоких титров, а они возможны только при вакцинации". Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что ориентировочный срок между перенесенным коронавирусом и вакцинацией от него должен составлять примерно два-три месяца, переболевшим в легкой форме можно прививаться сразу, однако человек должен быть полностью выздоровевшим."В крае проводятся научные исследования на влияние COVID-19 на организм человека. Первые результаты говорят о том, что вакцинация переболевших коронавирусом должна проводиться через 1,5-3 месяца, а не через полгода. Никакой титр антител после перенесенного заболевания в организме человека не защищает от повторного заражения, а оно, как правило, протекает в более тяжёлой форме", - сказал Никонов на заседании оперштаба.По данным минздрава региона, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в крае "напряженная и ухудшается", за неделю прирост составил 30%, ежедневный прирост приближается к 200 случаям с сутки. "Стало больше случаев заболевания среди молодёжи и детей. Традиционно высокие показатели в группе 65+", - отметили в ведомстве. За неделю дополнительно развернуто 311 коек в больницах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Хабаровская горбольница имени Войно-Ясенецкого полностью ушла в режим коронавирусного госпиталя.Роспотребнадзор направил в адрес правительства региона новый пакет ограничений, они коснутся наполняемости зрительных залов, массовых мероприятий, перехода на дистанционный режим работы, в Хабаровске на осень перенесены концерты звёзд эстрады. Карантин действует в трех населенных пунктах - Новое Устье и Вострецово (Охотский район) и в поселке Де-Кастри (Ульчский район). Есть новые очаги, в том числе в вахтовом посёлке. Никонов сообщил, что власти проверят исполнение краевого законодательства по допуску к работе вакцинированных рабочих-вахтовиков.Вакцинация от коронавируса в Хабаровске, приостановленная из-за высокого спроса, возобновится в понедельник. По последним данным, за время пандемии в крае заразились коронавирусом более 54 тысяч человек, умерли 475. В крае от инфекции привит 151 221 человек (при населении региона в 1,3 миллиона жителей). Студентам и абитуриентам рекомендовано пройти вакцинацию, чтобы новый учебный год начался 1 сентября в очном формате, уточнили в минздраве региона.

https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738846495.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровск