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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738850574.html
В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей - РИА Новости, 28.06.2021
В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых групп населения вводится в Забайкальском крае из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T08:41
2021-06-28T08:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
забайкальский край
общество
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ЧИТА, 28 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых групп населения вводится в Забайкальском крае из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.По данным ведомства, за июнь показатель заболеваемости в регионе вырос в четыре раза"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в тексте постановления главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю Светланы Лапы, опубликованном на сайте управления.Обязательные прививки, в частности, вводятся для работников здравоохранения, образования, соцзащиты, сфер торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, сотрудников финансовых организаций, организаций с услугами почтовой связи, многофункциональных центров, культуры, досуга и спорта. Также обязательная вакцинация затронет сотрудников госслужбы.Первый компонент вакцины работники должны получить до 27 июля, второй – до 27 августа.
забайкальский край
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), забайкальский край, общество
В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
08:41 28.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Sputnik V ("Гам-КОВИД-Вак") в поликлинике РУТ (МИИТ) в Москве
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в поликлинике РУТ (МИИТ) в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

Читать ria.ru в
ЧИТА, 28 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых групп населения вводится в Забайкальском крае из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, за июнь показатель заболеваемости в регионе вырос в четыре раза
"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в тексте постановления главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю Светланы Лапы, опубликованном на сайте управления.
Обязательные прививки, в частности, вводятся для работников здравоохранения, образования, соцзащиты, сфер торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, сотрудников финансовых организаций, организаций с услугами почтовой связи, многофункциональных центров, культуры, досуга и спорта. Также обязательная вакцинация затронет сотрудников госслужбы.
Первый компонент вакцины работники должны получить до 27 июля, второй – до 27 августа.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Забайкальский крайОбщество
 
 
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