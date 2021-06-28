https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738850574.html
В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей - РИА Новости, 28.06.2021
В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых групп населения вводится в Забайкальском крае из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T08:41
2021-06-28T08:41
2021-06-28T08:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
забайкальский край
общество
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ЧИТА, 28 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых групп населения вводится в Забайкальском крае из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.По данным ведомства, за июнь показатель заболеваемости в регионе вырос в четыре раза"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в тексте постановления главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю Светланы Лапы, опубликованном на сайте управления.Обязательные прививки, в частности, вводятся для работников здравоохранения, образования, соцзащиты, сфер торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, сотрудников финансовых организаций, организаций с услугами почтовой связи, многофункциональных центров, культуры, досуга и спорта. Также обязательная вакцинация затронет сотрудников госслужбы.Первый компонент вакцины работники должны получить до 27 июля, второй – до 27 августа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), забайкальский край, общество
В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
ЧИТА, 28 июн - РИА Новости.
Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых групп населения вводится в Забайкальском крае
из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора
.
По данным ведомства, за июнь показатель заболеваемости в регионе вырос в четыре раза
"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в тексте постановления главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю Светланы Лапы, опубликованном на сайте управления.
Обязательные прививки, в частности, вводятся для работников здравоохранения, образования, соцзащиты, сфер торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, сотрудников финансовых организаций, организаций с услугами почтовой связи, многофункциональных центров, культуры, досуга и спорта. Также обязательная вакцинация затронет сотрудников госслужбы.
Первый компонент вакцины работники должны получить до 27 июля, второй – до 27 августа.