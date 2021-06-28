https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738850574.html

В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей - РИА Новости, 28.06.2021

В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых групп населения вводится в Забайкальском крае из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T08:41

2021-06-28T08:41

2021-06-28T08:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

забайкальский край

общество

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ЧИТА, 28 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых групп населения вводится в Забайкальском крае из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.По данным ведомства, за июнь показатель заболеваемости в регионе вырос в четыре раза"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в тексте постановления главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю Светланы Лапы, опубликованном на сайте управления.Обязательные прививки, в частности, вводятся для работников здравоохранения, образования, соцзащиты, сфер торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, сотрудников финансовых организаций, организаций с услугами почтовой связи, многофункциональных центров, культуры, досуга и спорта. Также обязательная вакцинация затронет сотрудников госслужбы.Первый компонент вакцины работники должны получить до 27 июля, второй – до 27 августа.

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), забайкальский край, общество