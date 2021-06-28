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Аксенов назвал сумму ущерба от непогоды в Крыму
Аксенов назвал сумму ущерба от непогоды в Крыму - РИА Новости, 28.06.2021
Аксенов назвал сумму ущерба от непогоды в Крыму
Ущерб от обильных осадков и подтоплений в Крыму, предварительно, составил порядка 12,5 миллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:27
2021-06-28T15:35
подтопления в крыму
ялта
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Ущерб от обильных осадков и подтоплений в Крыму, предварительно, составил порядка 12,5 миллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов."По предварительным данным, прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 миллиарда рублей", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, эта сумма не учитывает затраты на проведение противопаводковых мероприятий."Из них 2,4 миллиарда рублей предназначено на ремонт кровель, подвалов и других поврежденных помещений. Наибольшее количество средств будет направлено на ремонт дорог", - добавил Аксенов.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
https://ria.ru/20210627/krym-1738794902.html
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подтопления в крыму, ялта, сергей аксенов (политик), республика крым
Аксенов назвал сумму ущерба от непогоды в Крыму
15:27 28.06.2021 (обновлено: 15:35 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
Рабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Аксенов заявил, что ущерб от непогоды в Крыму составил порядка 12,5 миллиарда рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Ущерб от обильных осадков и подтоплений в Крыму, предварительно, составил порядка 12,5 миллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По предварительным данным, прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 миллиарда рублей", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, эта сумма не учитывает затраты на проведение противопаводковых мероприятий.
"Из них 2,4 миллиарда рублей предназначено на ремонт кровель, подвалов и других поврежденных помещений. Наибольшее количество средств будет направлено на ремонт дорог", - добавил Аксенов.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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Подтопления в КрымуЯлтаСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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