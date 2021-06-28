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Русские легко их потопят: болгары оценили учения НАТО в Черном море
Русские легко их потопят: болгары оценили учения НАТО в Черном море - РИА Новости, 28.06.2021
Русские легко их потопят: болгары оценили учения НАТО в Черном море
Читатели болгарской газеты "Факты" раскритиковали учения НАТО Sea Breeze, которые проходят в Черном море. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T19:15
2021-06-28T19:15
2021-06-28T20:14
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" раскритиковали учения НАТО Sea Breeze, которые проходят в Черном море. В субботу американский эсминец USS Ross вошел в Черное море для участия в многонациональных маневрах. Минобороны России заявило, что контролирует действия корабля ВМС США. "Русские легко могут потопить все корабли НАТО в Черном море, но проблема в том, что, если они это сделают, у НАТО будет повод для атаки", — написал Глупи. Он подчеркнул, что в случае полномасштабного конфликта человечество ждет ядерная война. "С тех пор, как Крым вернулся в состав России, Черное море стало российским озером, и ничто не может там происходить без ведома и разрешения русских!" — заявил az #Победа76."Интересно, а могут американцы провести учения НАТО хотя бы раз у пляжей Калифорнии, Флориды, Гавайев?" — поинтересовался GnG. Он также привел в пример Россию, проводящую учения на собственной территории. "Поплещутся "демократичные" тазики в Черном море, и давай обратно. То, что они хотят получить от России, они никогда не получат", — написал Хахаха. Он подчеркнул, что у Запада не хватит воли на войну, сопоставимую со Второй мировой или нападением Наполеона. Читатель боцман отметил, что от учений пострадает сама Болгария. "Опять мы остались без летнего сезона. Море зацветет, а вода будет неестественного цвета", — заявил он. С ним согласился пользователь Ку-ку. Он напомнил, что участие в НАТО делает Болгарию одной из целей России в случае войны."Американцы, конечно же, ничего не потеряют — далеко от их границ! Спросите себя: почему именно в Черном море?" — написал он.Пользователь Олга пристыдила тех, кто обрадовался учениям альянса."Недалекость не знает границ. Чтобы радоваться провокациям НАТО против ядерной силы, которые могут привести к беде для всего человечества, нужно иметь серьезные проблемы в развитии", — прокомментировала она.Посетительница сайта подчеркнула, что любоваться "шоу" долго не получится."Да, будут смотреть, но считанные секунды, на аплодисменты не будет времени. Дебилы", — заключила она.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, нато, сша, болгария, в мире
Русские легко их потопят: болгары оценили учения НАТО в Черном море
19:15 28.06.2021 (обновлено: 20:14 28.06.2021)
Русские легко их потопят: болгары высказались об учениях НАТО в Черном море
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Читатели болгарской газеты "Факты
" раскритиковали учения НАТО
Sea Breeze, которые проходят в Черном море
.
В субботу американский эсминец USS Ross вошел в Черное море для участия в многонациональных маневрах. Минобороны России
заявило, что контролирует действия корабля ВМС США
.
"Русские легко могут потопить все корабли НАТО в Черном море, но проблема в том, что, если они это сделают, у НАТО будет повод для атаки", — написал Глупи.
Он подчеркнул, что в случае полномасштабного конфликта человечество ждет ядерная война.
"С тех пор, как Крым вернулся в состав России, Черное море стало российским озером, и ничто не может там происходить без ведома и разрешения русских!" — заявил az #Победа76.
"Интересно, а могут американцы провести учения НАТО хотя бы раз у пляжей Калифорнии
, Флориды
, Гавайев
?" — поинтересовался GnG
.
Он также привел в пример Россию, проводящую учения на собственной территории.
"Поплещутся "демократичные" тазики в Черном море, и давай обратно. То, что они хотят получить от России, они никогда не получат", — написал Хахаха.
Он подчеркнул, что у Запада не хватит воли на войну, сопоставимую со Второй мировой или нападением Наполеона.
Читатель боцман отметил, что от учений пострадает сама Болгария.
"Опять мы остались без летнего сезона. Море зацветет, а вода будет неестественного цвета", — заявил он.
С ним согласился пользователь Ку-ку
. Он напомнил, что участие в НАТО делает Болгарию
одной из целей России в случае войны.
"Американцы, конечно же, ничего не потеряют — далеко от их границ! Спросите себя: почему именно в Черном море?" — написал он.
Пользователь Олга пристыдила тех, кто обрадовался учениям альянса.
"Недалекость не знает границ. Чтобы радоваться провокациям НАТО против ядерной силы, которые могут привести к беде для всего человечества, нужно иметь серьезные проблемы в развитии", — прокомментировала она.
Посетительница сайта подчеркнула, что любоваться "шоу" долго не получится.
"Да, будут смотреть, но считанные секунды, на аплодисменты не будет времени. Дебилы", — заключила она.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>