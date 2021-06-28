https://ria.ru/20210628/ucheniya-1738957583.html

Русские легко их потопят: болгары оценили учения НАТО в Черном море

Русские легко их потопят: болгары оценили учения НАТО в Черном море - РИА Новости, 28.06.2021

Русские легко их потопят: болгары оценили учения НАТО в Черном море

Читатели болгарской газеты "Факты" раскритиковали учения НАТО Sea Breeze, которые проходят в Черном море. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T19:15

2021-06-28T19:15

2021-06-28T20:14

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" раскритиковали учения НАТО Sea Breeze, которые проходят в Черном море. В субботу американский эсминец USS Ross вошел в Черное море для участия в многонациональных маневрах. Минобороны России заявило, что контролирует действия корабля ВМС США. "Русские легко могут потопить все корабли НАТО в Черном море, но проблема в том, что, если они это сделают, у НАТО будет повод для атаки", — написал Глупи. Он подчеркнул, что в случае полномасштабного конфликта человечество ждет ядерная война. "С тех пор, как Крым вернулся в состав России, Черное море стало российским озером, и ничто не может там происходить без ведома и разрешения русских!" — заявил az #Победа76."Интересно, а могут американцы провести учения НАТО хотя бы раз у пляжей Калифорнии, Флориды, Гавайев?" — поинтересовался GnG. Он также привел в пример Россию, проводящую учения на собственной территории. "Поплещутся "демократичные" тазики в Черном море, и давай обратно. То, что они хотят получить от России, они никогда не получат", — написал Хахаха. Он подчеркнул, что у Запада не хватит воли на войну, сопоставимую со Второй мировой или нападением Наполеона. Читатель боцман отметил, что от учений пострадает сама Болгария. "Опять мы остались без летнего сезона. Море зацветет, а вода будет неестественного цвета", — заявил он. С ним согласился пользователь Ку-ку. Он напомнил, что участие в НАТО делает Болгарию одной из целей России в случае войны."Американцы, конечно же, ничего не потеряют — далеко от их границ! Спросите себя: почему именно в Черном море?" — написал он.Пользователь Олга пристыдила тех, кто обрадовался учениям альянса."Недалекость не знает границ. Чтобы радоваться провокациям НАТО против ядерной силы, которые могут привести к беде для всего человечества, нужно иметь серьезные проблемы в развитии", — прокомментировала она.Посетительница сайта подчеркнула, что любоваться "шоу" долго не получится."Да, будут смотреть, но считанные секунды, на аплодисменты не будет времени. Дебилы", — заключила она.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210623/vystrely-1738291194.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738329145.html

https://ria.ru/20210628/general-1738844398.html

https://ria.ru/20210626/nato-1738757242.html

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россия, нато, сша, болгария, в мире