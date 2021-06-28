В Рязани суд дал 16 лет киллеру за убийство предпринимателя
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В Рязани суд дал 16 лет киллеру за убийство предпринимателя
РЯЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Рязанский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима киллера, убившего предпринимателя, сообщается на сайте суда.
"Двадцать восьмого июня в Рязанском областном суде оглашен приговор в отношении Александра Ковалева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство по найму)... Рязанский областной суд признал Ковалева виновным и назначил ему 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Также удовлетворены три иска потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 2 миллиона рублей каждому.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Суд установил, что в начале 2018 года гражданин Украины Ковалев согласился на предложение знакомых убить предпринимателя Александра Заварзина за вознаграждение в виде трудоустройства на высокооплачиваемую должность. Несколько дней он следил за потенциальной жертвой, а вечером 12 февраля, когда бизнесмен припарковал автомобиль у дома, киллер подошел к нему и нанес более 10 ударов ножом, от которых потерпевший скончался через несколько часов в больнице.
Ранее сообщалось, что дела в суд были направлены в отношении одного из предполагаемых организаторов и исполнителя. В отношении второго организатора уголовное дело было прекращено в связи с его смертью. Предполагаемому организатору в мае присяжные вынесли оправдательный вердикт, их голоса разделились поровну. Подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.