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В Рязани суд дал 16 лет киллеру за убийство предпринимателя
В Рязани суд дал 16 лет киллеру за убийство предпринимателя - РИА Новости, 28.06.2021
В Рязани суд дал 16 лет киллеру за убийство предпринимателя
Рязанский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима киллера, убившего предпринимателя, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:09
2021-06-28T15:09
россия
рязанский областной суд
александр ковалев
украина
происшествия
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РЯЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Рязанский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима киллера, убившего предпринимателя, сообщается на сайте суда."Двадцать восьмого июня в Рязанском областном суде оглашен приговор в отношении Александра Ковалева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство по найму)... Рязанский областной суд признал Ковалева виновным и назначил ему 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Также удовлетворены три иска потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 2 миллиона рублей каждому.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Суд установил, что в начале 2018 года гражданин Украины Ковалев согласился на предложение знакомых убить предпринимателя Александра Заварзина за вознаграждение в виде трудоустройства на высокооплачиваемую должность. Несколько дней он следил за потенциальной жертвой, а вечером 12 февраля, когда бизнесмен припарковал автомобиль у дома, киллер подошел к нему и нанес более 10 ударов ножом, от которых потерпевший скончался через несколько часов в больнице.Ранее сообщалось, что дела в суд были направлены в отношении одного из предполагаемых организаторов и исполнителя. В отношении второго организатора уголовное дело было прекращено в связи с его смертью. Предполагаемому организатору в мае присяжные вынесли оправдательный вердикт, их голоса разделились поровну. Подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.
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россия, рязанский областной суд, александр ковалев, украина, происшествия
В Рязани суд дал 16 лет киллеру за убийство предпринимателя
15:09 28.06.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

В Рязани суд дал 16 лет киллеру за убийство предпринимателя

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Рязанский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима киллера, убившего предпринимателя, сообщается на сайте суда.
"Двадцать восьмого июня в Рязанском областном суде оглашен приговор в отношении Александра Ковалева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство по найму)... Рязанский областной суд признал Ковалева виновным и назначил ему 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Также удовлетворены три иска потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 2 миллиона рублей каждому.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Суд установил, что в начале 2018 года гражданин Украины Ковалев согласился на предложение знакомых убить предпринимателя Александра Заварзина за вознаграждение в виде трудоустройства на высокооплачиваемую должность. Несколько дней он следил за потенциальной жертвой, а вечером 12 февраля, когда бизнесмен припарковал автомобиль у дома, киллер подошел к нему и нанес более 10 ударов ножом, от которых потерпевший скончался через несколько часов в больнице.
Ранее сообщалось, что дела в суд были направлены в отношении одного из предполагаемых организаторов и исполнителя. В отношении второго организатора уголовное дело было прекращено в связи с его смертью. Предполагаемому организатору в мае присяжные вынесли оправдательный вердикт, их голоса разделились поровну. Подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.
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РоссияРязанский областной судАлександр КовалевУкраинаПроисшествия
 
 
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