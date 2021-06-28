https://ria.ru/20210628/ubiystvo-1738911895.html

В Рязани суд дал 16 лет киллеру за убийство предпринимателя

В Рязани суд дал 16 лет киллеру за убийство предпринимателя - РИА Новости, 28.06.2021

В Рязани суд дал 16 лет киллеру за убийство предпринимателя

Рязанский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима киллера, убившего предпринимателя, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:09

2021-06-28T15:09

2021-06-28T15:09

россия

рязанский областной суд

александр ковалев

украина

происшествия

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РЯЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Рязанский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима киллера, убившего предпринимателя, сообщается на сайте суда."Двадцать восьмого июня в Рязанском областном суде оглашен приговор в отношении Александра Ковалева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство по найму)... Рязанский областной суд признал Ковалева виновным и назначил ему 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Также удовлетворены три иска потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 2 миллиона рублей каждому.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Суд установил, что в начале 2018 года гражданин Украины Ковалев согласился на предложение знакомых убить предпринимателя Александра Заварзина за вознаграждение в виде трудоустройства на высокооплачиваемую должность. Несколько дней он следил за потенциальной жертвой, а вечером 12 февраля, когда бизнесмен припарковал автомобиль у дома, киллер подошел к нему и нанес более 10 ударов ножом, от которых потерпевший скончался через несколько часов в больнице.Ранее сообщалось, что дела в суд были направлены в отношении одного из предполагаемых организаторов и исполнителя. В отношении второго организатора уголовное дело было прекращено в связи с его смертью. Предполагаемому организатору в мае присяжные вынесли оправдательный вердикт, их голоса разделились поровну. Подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.

https://ria.ru/20210607/sud-1735966364.html

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россия, рязанский областной суд, александр ковалев, украина, происшествия