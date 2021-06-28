https://ria.ru/20210628/ubiystvo-1738884396.html
Жителя Кировской области заподозрили в убийстве 13-летней девочки
Жителя Кировской области заподозрили в убийстве 13-летней девочки - РИА Новости, 28.06.2021
Жителя Кировской области заподозрили в убийстве 13-летней девочки
Житель города Белая Холуница подозревается в убийстве 13-летней девочки, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:28
2021-06-28T12:28
2021-06-28T13:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Житель города Белая Холуница подозревается в убийстве 13-летней девочки, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.В минувшее воскресенье, 27 июня, в правоохранительные органы обратилась жительница города Белая Холуница с информацией о том, что ее 13-летняя дочь пропала. В ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был установлен молодой человек, с которым последний раз видели пропавшую. При опросе он рассказал о произошедшем. В указанном им месте – хозяйственных постройках около дома молодого человека – было обнаружено тело пропавшей с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями незамедлительно было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней)."По версии следствия, вечером 26 июня 21-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвал знакомую 13-летнюю девочку к себе домой, где применил насилие в отношении нее, а именно, по словам подозреваемого, он сдавил шею девочки, в результате чего наступила ее смерть. С целью скрыть следы преступления он перетащил тело потерпевшей в хозяйственные постройки, расположенные около дома", - говорится в сообщении.В рамках расследования уголовного дела следователями произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты вещественные доказательства - одежда и мобильный телефон подозреваемого. Признана и допрошена в качестве потерпевшей мать погибшей, допрошены свидетели."Подозреваемый задержан, в ходе допроса он признался в содеянном. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти девочки.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия
Жителя Кировской области заподозрили в убийстве 13-летней девочки
12:28 28.06.2021 (обновлено: 13:17 28.06.2021)
Жителя Кировской области задержали по делу об убийстве 13-летней девочки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости.
Житель города Белая Холуница подозревается в убийстве 13-летней девочки, сообщает следственное управление СК РФ
по Кировской области
.
В минувшее воскресенье, 27 июня, в правоохранительные органы обратилась жительница города Белая Холуница с информацией о том, что ее 13-летняя дочь пропала. В ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был установлен молодой человек, с которым последний раз видели пропавшую. При опросе он рассказал о произошедшем. В указанном им месте – хозяйственных постройках около дома молодого человека – было обнаружено тело пропавшей с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями незамедлительно было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).
"По версии следствия, вечером 26 июня 21-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвал знакомую 13-летнюю девочку к себе домой, где применил насилие в отношении нее, а именно, по словам подозреваемого, он сдавил шею девочки, в результате чего наступила ее смерть. С целью скрыть следы преступления он перетащил тело потерпевшей в хозяйственные постройки, расположенные около дома", - говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела следователями произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты вещественные доказательства - одежда и мобильный телефон подозреваемого. Признана и допрошена в качестве потерпевшей мать погибшей, допрошены свидетели.
"Подозреваемый задержан, в ходе допроса он признался в содеянном. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти девочки.