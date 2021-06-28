https://ria.ru/20210628/tsentr-1738905754.html

В России откроют Центр оборота прав на результаты творческой деятельности

В России откроют Центр оборота прав на результаты творческой деятельности - РИА Новости, 28.06.2021

В России откроют Центр оборота прав на результаты творческой деятельности

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности, соответствующий документ... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:34

2021-06-28T14:34

2021-06-28T14:34

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях совершенствования регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности, в том числе в научно-технической сфере, стимулирования развития науки и предпринимательства, развития экспортного потенциала, создания условий для самореализации граждан и развития талантов постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности", - говорится в документе.Документом устанавливается, что учредителем Центра от имени РФ является Минцифры.Кроме того, кабмин в течение трех месяцев должен обеспечить создание и госрегистрацию Центра в установленном порядке и утвердить его устав.

https://ria.ru/20210604/kultura-1735610793.html

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2021

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россия, владимир путин, общество