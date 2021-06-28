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В России откроют Центр оборота прав на результаты творческой деятельности
В России откроют Центр оборота прав на результаты творческой деятельности - РИА Новости, 28.06.2021
В России откроют Центр оборота прав на результаты творческой деятельности
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности, соответствующий документ... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:34
2021-06-28T14:34
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях совершенствования регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности, в том числе в научно-технической сфере, стимулирования развития науки и предпринимательства, развития экспортного потенциала, создания условий для самореализации граждан и развития талантов постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности", - говорится в документе.Документом устанавливается, что учредителем Центра от имени РФ является Минцифры.Кроме того, кабмин в течение трех месяцев должен обеспечить создание и госрегистрацию Центра в установленном порядке и утвердить его устав.
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россия, владимир путин, общество
В России откроют Центр оборота прав на результаты творческой деятельности
14:34 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Путин подписал указ о Российском центре оборота прав на результаты творческой деятельности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях совершенствования регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности, в том числе в научно-технической сфере, стимулирования развития науки и предпринимательства, развития экспортного потенциала, создания условий для самореализации граждан и развития талантов постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности", - говорится в документе.
Документом устанавливается, что учредителем Центра от имени РФ является Минцифры.
Кроме того, кабмин в течение трех месяцев должен обеспечить создание и госрегистрацию Центра в установленном порядке и утвердить его устав.
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 13:25Петербургский международный экономический форум
Любимова рассказала об обсуждении проекта о творческой деятельности
 
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