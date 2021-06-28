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В Москве рассказали, как предприятия выполняют антиковидные требования
В Москве рассказали, как предприятия выполняют антиковидные требования - РИА Новости, 28.06.2021
В Москве рассказали, как предприятия выполняют антиковидные требования
Многие предприятия торговли и услуг ведут себя ответственно в части исполнения COVID-требований, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:38
2021-06-28T16:38
2021-06-28T16:38
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коронавирус covid-19
алексей немерюк
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Многие предприятия торговли и услуг ведут себя ответственно в части исполнения COVID-требований, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк."Все ведут себя очень достойно, это касается и торговых предприятий, и предприятий общественного питания, то что сейчас многие отнеслись ответственно - очень важно и социально", - сообщил Немерюк на пресс-конференции.Вместе с тем он добавил, что московские рестораторы имеют высокий уровень социальной ответственности."Мы сегодня проверили ряд заведений, все прекрасно отдают себе отчет, что с такими вещами, как смерти посетителей, родных, близких, явно не шутят", - отметил он.В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. При этом до 12 июля можно будет посещать сезонные летние кафе и веранды Москвы без предъявления QR-кода.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, здоровье - общество, москва, общество
В Москве рассказали, как предприятия выполняют антиковидные требования
Немерюк заявил, что предприятия Москвы ответственно соблюдают антиковидные требования