https://ria.ru/20210628/trebovaniya-1738928356.html

В Москве рассказали, как предприятия выполняют антиковидные требования

В Москве рассказали, как предприятия выполняют антиковидные требования - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве рассказали, как предприятия выполняют антиковидные требования

Многие предприятия торговли и услуг ведут себя ответственно в части исполнения COVID-требований, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:38

2021-06-28T16:38

2021-06-28T16:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей немерюк

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155172/11/1551721161_0:185:2890:1811_1920x0_80_0_0_696b4580b83adf5df875809d088e215e.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Многие предприятия торговли и услуг ведут себя ответственно в части исполнения COVID-требований, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк."Все ведут себя очень достойно, это касается и торговых предприятий, и предприятий общественного питания, то что сейчас многие отнеслись ответственно - очень важно и социально", - сообщил Немерюк на пресс-конференции.Вместе с тем он добавил, что московские рестораторы имеют высокий уровень социальной ответственности."Мы сегодня проверили ряд заведений, все прекрасно отдают себе отчет, что с такими вещами, как смерти посетителей, родных, близких, явно не шутят", - отметил он.В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. При этом до 12 июля можно будет посещать сезонные летние кафе и веранды Москвы без предъявления QR-кода.

https://ria.ru/20210628/qr-kody-1738921101.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, здоровье - общество, москва, общество