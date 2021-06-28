https://ria.ru/20210628/tarantino-1738876174.html

Квентин Тарантино объяснил, почему хочет "уйти на пенсию"

Квентин Тарантино объяснил, почему хочет "уйти на пенсию" - РИА Новости, 28.06.2021

Квентин Тарантино объяснил, почему хочет "уйти на пенсию"

Режиссер Квентин Тарантино стал гостем ток-шоу "В настоящее время с Биллом Маром", на котором объяснил, почему собирается оставить кинематограф после того, как... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:25

2021-06-28T18:25

2021-06-28T18:25

марго робби

кино и сериалы

леонардо ди каприо

квентин тарантино

брэд питт (уильям бредли)

культура

новости культуры

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино стал гостем ток-шоу "В настоящее время с Биллом Маром", на котором объяснил, почему собирается оставить кинематограф после того, как представит свой десятый фильм. Ведущий Билл Мар поинтересовался, зачем Тарантино "уходить на пенсию" в самом расцвете карьеры. Все-таки он считается одним из лучших режиссеров современности, был номинирован на десять премий "Оскар", став обладателем двух, а многие актеры мечтают поработать с ним. Квентин Тарантино добавил, что работает в сфере кино более 30 лет и считает, что это уже "очень много". Режиссер пока не рассказал, о чем будет его последний фильм. Среди наиболее популярных вариантов: ремейк "Бешеных псов", третья часть боевика "Убить Билла" и новое прочтение фэнтези "Звездный путь". Девятый фильм Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях вышел в 2019 году. Картина получила в основном положительные оценки и две премии "Оскар".

https://ria.ru/20201118/tarantino-1585131466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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марго робби, кино и сериалы, леонардо ди каприо, квентин тарантино, брэд питт (уильям бредли), новости культуры