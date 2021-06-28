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Квентин Тарантино объяснил, почему хочет "уйти на пенсию"
Квентин Тарантино объяснил, почему хочет "уйти на пенсию" - РИА Новости, 28.06.2021
Квентин Тарантино объяснил, почему хочет "уйти на пенсию"
Режиссер Квентин Тарантино стал гостем ток-шоу "В настоящее время с Биллом Маром", на котором объяснил, почему собирается оставить кинематограф после того, как... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:25
2021-06-28T18:25
2021-06-28T18:25
марго робби
кино и сериалы
леонардо ди каприо
квентин тарантино
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культура
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино стал гостем ток-шоу "В настоящее время с Биллом Маром", на котором объяснил, почему собирается оставить кинематограф после того, как представит свой десятый фильм. Ведущий Билл Мар поинтересовался, зачем Тарантино "уходить на пенсию" в самом расцвете карьеры. Все-таки он считается одним из лучших режиссеров современности, был номинирован на десять премий "Оскар", став обладателем двух, а многие актеры мечтают поработать с ним. Квентин Тарантино добавил, что работает в сфере кино более 30 лет и считает, что это уже "очень много". Режиссер пока не рассказал, о чем будет его последний фильм. Среди наиболее популярных вариантов: ремейк "Бешеных псов", третья часть боевика "Убить Билла" и новое прочтение фэнтези "Звездный путь". Девятый фильм Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях вышел в 2019 году. Картина получила в основном положительные оценки и две премии "Оскар".
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марго робби, кино и сериалы, леонардо ди каприо, квентин тарантино, брэд питт (уильям бредли), новости культуры
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Режиссер Квентин Тарантино стал гостем ток-шоу "В настоящее время с Биллом Маром", на котором объяснил
, почему собирается оставить кинематограф после того, как представит свой десятый фильм.
Ведущий Билл Мар поинтересовался, зачем Тарантино "уходить на пенсию" в самом расцвете карьеры. Все-таки он считается одним из лучших режиссеров современности, был номинирован на десять премий "Оскар", став обладателем двух, а многие актеры мечтают поработать с ним.
"Я хорошо знаю историю кино. С возрастом режиссеры лучше не становятся, — прокомментировал Квентин Тарантино. — Например, Дон Сигел. Если бы он оставил свою карьеру в 1979 году, когда снял "Побег из Алькатраса", то какой же это был бы последний фильм! Какой мощный финальный аккорд! Но он завершил карьеру двумя другими картинами (имеются в виду фильмы "Грубая огранка" и "Сглазили", которые холодно встретили зрители и критики. — Прим. ред.).
Квентин Тарантино добавил, что работает в сфере кино более 30 лет и считает, что это уже "очень много".
Режиссер пока не рассказал, о чем будет его последний фильм. Среди наиболее популярных вариантов: ремейк "Бешеных псов", третья часть боевика "Убить Билла" и новое прочтение фэнтези "Звездный путь".
Девятый фильм Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях вышел в 2019 году. Картина получила в основном положительные оценки и две премии "Оскар".