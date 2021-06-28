https://ria.ru/20210628/sud-1738930422.html

В Тульской области вынесли приговор матери погибших при пожаре детей

В Тульской области вынесли приговор матери погибших при пожаре детей - РИА Новости, 28.06.2021

В Тульской области вынесли приговор матери погибших при пожаре детей

Суд в Тульской области приговорил к году и восьми месяцам колонии-поселения местную жительницу за то, что она ушла на свидание, оставив двух маленьких детей... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:50

2021-06-28T16:50

2021-06-28T16:50

россия

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Суд в Тульской области приговорил к году и восьми месяцам колонии-поселения местную жительницу за то, что она ушла на свидание, оставив двух маленьких детей одних, и они погибли в пожаре, сообщает в понедельник прокуратура региона.Ранее прокуратура и СУСК России по региону сообщали, что 34-летняя женщина ночью 25 апреля ушла из дома, оставив двоих сыновей 6 и 4 лет дома одних, и вернулась домой только утром. Малыши ночью устроили пожар с помощью найденной в шкафу зажигалки и погибли от отравления угарным газом. По данным следствия, мать ходила на свидание с мужчиной.Женщина предстала перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум лицам."Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20210624/ubiystvo-1738363496.html

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россия

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россия, тульская область, происшествия