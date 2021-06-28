https://ria.ru/20210628/sud-1738930422.html
В Тульской области вынесли приговор матери погибших при пожаре детей
В Тульской области вынесли приговор матери погибших при пожаре детей - РИА Новости, 28.06.2021
В Тульской области вынесли приговор матери погибших при пожаре детей
Суд в Тульской области приговорил к году и восьми месяцам колонии-поселения местную жительницу за то, что она ушла на свидание, оставив двух маленьких детей... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:50
2021-06-28T16:50
2021-06-28T16:50
россия
тульская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Суд в Тульской области приговорил к году и восьми месяцам колонии-поселения местную жительницу за то, что она ушла на свидание, оставив двух маленьких детей одних, и они погибли в пожаре, сообщает в понедельник прокуратура региона.Ранее прокуратура и СУСК России по региону сообщали, что 34-летняя женщина ночью 25 апреля ушла из дома, оставив двоих сыновей 6 и 4 лет дома одних, и вернулась домой только утром. Малыши ночью устроили пожар с помощью найденной в шкафу зажигалки и погибли от отравления угарным газом. По данным следствия, мать ходила на свидание с мужчиной.Женщина предстала перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум лицам."Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20210624/ubiystvo-1738363496.html
https://ria.ru/20210627/lipetsk-1738803343.html
россия
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тульская область, происшествия
В Тульской области вынесли приговор матери погибших при пожаре детей
В Тульской области суд приговорил к году и восьми месяцам тюрьмы мать погибших при пожаре детей