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В Тульской области вынесли приговор матери погибших при пожаре детей
В Тульской области вынесли приговор матери погибших при пожаре детей - РИА Новости, 28.06.2021
В Тульской области вынесли приговор матери погибших при пожаре детей
Суд в Тульской области приговорил к году и восьми месяцам колонии-поселения местную жительницу за то, что она ушла на свидание, оставив двух маленьких детей... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:50
2021-06-28T16:50
россия
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Суд в Тульской области приговорил к году и восьми месяцам колонии-поселения местную жительницу за то, что она ушла на свидание, оставив двух маленьких детей одних, и они погибли в пожаре, сообщает в понедельник прокуратура региона.Ранее прокуратура и СУСК России по региону сообщали, что 34-летняя женщина ночью 25 апреля ушла из дома, оставив двоих сыновей 6 и 4 лет дома одних, и вернулась домой только утром. Малыши ночью устроили пожар с помощью найденной в шкафу зажигалки и погибли от отравления угарным газом. По данным следствия, мать ходила на свидание с мужчиной.Женщина предстала перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум лицам."Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
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россия, тульская область, происшествия
В Тульской области вынесли приговор матери погибших при пожаре детей
16:50 28.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Тульской области суд приговорил к году и восьми месяцам тюрьмы мать погибших при пожаре детей

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Суд в Тульской области приговорил к году и восьми месяцам колонии-поселения местную жительницу за то, что она ушла на свидание, оставив двух маленьких детей одних, и они погибли в пожаре, сообщает в понедельник прокуратура региона.
Ранее прокуратура и СУСК России по региону сообщали, что 34-летняя женщина ночью 25 апреля ушла из дома, оставив двоих сыновей 6 и 4 лет дома одних, и вернулась домой только утром. Малыши ночью устроили пожар с помощью найденной в шкафу зажигалки и погибли от отравления угарным газом. По данным следствия, мать ходила на свидание с мужчиной.
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"Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
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