https://ria.ru/20210628/subsidii-1738932384.html

Более 170 заявок поступили на субсидии из бюджета Нижегородской области

Более 170 заявок поступили на субсидии из бюджета Нижегородской области - РИА Новости, 28.06.2021

Более 170 заявок поступили на субсидии из бюджета Нижегородской области

Более 170 заявок от НКО поступило на конкурсный отбор для предоставления субсидий из бюджета Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:02

2021-06-28T17:02

2021-06-28T17:02

нижегородская область

фонд президентских грантов

глеб никитин

нижний новгород

нижегородская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_0:245:3043:1956_1920x0_80_0_0_70b219d4f8dbea1c1770ee0beb323b0d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Более 170 заявок от НКО поступило на конкурсный отбор для предоставления субсидий из бюджета Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.Прием заявок на конкурсный отбор для предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) Нижегородской области завершился 27 июня."Всего на конкурс поступило 173 заявки от СОНКО на общую сумму более 300 миллионов рублей. Гранты победителям будут представляться на реализацию общественно полезных проектов в форме субсидий из регионального бюджета", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Он отметил, что власти региона впервые проводят такой отбор при поддержке Фонда президентских грантов. "В регионе очень много ярких и интересных проектов, которые обязательно должны расти и развиваться. Благодаря участию в таких конкурсах представители сектора НКО получают полезный опыт", - сказал губернатор Нижегородской области.В бюджете Нижегородской области на реализацию подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" в 2021 году предусмотрено 50 043 500 рублей. В рамках софинансирования Фонда президентских грантов Нижегородская область получит дополнительно 47 430 377 рублей.Заявки поступили из 21 муниципального образования Нижегородской области по 11 приоритетным направлениям. "Каждое из направлений важно для развития региона. Символично, что лидирует тема, связанная с охраной здоровья. За последние месяцы мы не раз могли убедиться, какое огромное значение она имеет в современном мире", - добавил Никитин.Наибольшее количество заявок – 111- поступило от Нижнего Новгорода. Итоги конкурсного отбора будут подведены не позднее 15 августа.

https://ria.ru/20210625/pokupka-1738574807.html

https://ria.ru/20210624/obrazovanie-1738482940.html

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд президентских грантов, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, общество