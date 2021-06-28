Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210628/strelba-1738840820.html
При стрельбе в центре Нью-Йорка пострадал один человек
При стрельбе в центре Нью-Йорка пострадал один человек - РИА Новости, 28.06.2021
При стрельбе в центре Нью-Йорка пострадал один человек
Мужчина пострадал в результате стрельбы на Таймс-сквер, центральной площади Нью-Йорка, сообщает местный телеканал NBC New York со ссылкой на полицию. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T01:52
2021-06-28T01:52
флорида
нью-йорк (город)
сша
стрельба
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569968812_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_1f6a094704664dd5cf1f2fd1748bc6a4.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате стрельбы на Таймс-сквер, центральной площади Нью-Йорка, сообщает местный телеканал NBC New York со ссылкой на полицию.По данным канала, примерно в 17.15 (00.15 мск понедельника) мужчина шел вместе с семьей по Бродвею, когда некто в него выстрелил. По всей видимости, цель неизвестные выбрали произвольно, это был "невинный прохожий".Пуля попала 21-летнему мужчине в спину. Впоследствии его доставили в ближайшую больницу, как предполагается, он выживет.Полиция разыскивает двоих подозреваемых в связи со стрельбой. Улицы в районе происшествия были перекрыты, ведется расследование.Ранее в городской полиции РИА Новости сообщили, что в начале мая на Таймс-сквер неизвестный начал стрельбу и ранил женщину и девочку. Полиция задержала стрелявшего через несколько дней в штате Флорида.
https://ria.ru/20210627/strelba-1738768685.html
флорида
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569968812_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_44bb79430867ac66c7512f72f08c3ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
флорида, нью-йорк (город), сша, стрельба, в мире
При стрельбе в центре Нью-Йорка пострадал один человек
01:52 28.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПлощадь Таймс-сквер в Нью-Йорке
Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

При стрельбе на центральной площади Нью-Йорка пострадал один человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате стрельбы на Таймс-сквер, центральной площади Нью-Йорка, сообщает местный телеканал NBC New York со ссылкой на полицию.
По данным канала, примерно в 17.15 (00.15 мск понедельника) мужчина шел вместе с семьей по Бродвею, когда некто в него выстрелил. По всей видимости, цель неизвестные выбрали произвольно, это был "невинный прохожий".
Пуля попала 21-летнему мужчине в спину. Впоследствии его доставили в ближайшую больницу, как предполагается, он выживет.
Полиция разыскивает двоих подозреваемых в связи со стрельбой. Улицы в районе происшествия были перекрыты, ведется расследование.
Ранее в городской полиции РИА Новости сообщили, что в начале мая на Таймс-сквер неизвестный начал стрельбу и ранил женщину и девочку. Полиция задержала стрелявшего через несколько дней в штате Флорида.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
Вчера, 00:37
В Массачусетсе три человека погибли во время стрельбы
 
ФлоридаНью-Йорк (город)СШАСтрельбаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Вероятный виновник ДТП под Астраханью, где пострадали люди, не имел прав
08:22В Румынии выступили за расширение военного присутствия США в Черном море
08:16В Москве проверить QR-коды можно в приложениях дептранса
08:04Под Волгоградом при ДТП с участием автобуса пострадали три человека
07:55Метеоролог рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:51Во Владивостоке произошло ДТП с восемью машинами
07:42Forbes: состояние Илона Маска выросло почти на десять миллиардов долларов
07:33Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам
07:21В ДТП в Астраханской области пострадали восемь человек
07:18В Совбезе рассказали о новых мерах в сфере кибербезопасности
07:03NYT: США атаковали базу для запуска дронов проиранских ополченцев в Ираке
06:42Работавшая в Ухане ученый назвала возможную причину появления COVID-19
06:33Компартия Китая назвала образцовым межпартийное сотрудничество с Россией
06:27При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ
06:24В Китае выразили уверенность в процветании России при Путине
06:21Эксперты дали советы по уходу за кожей и волосами летом
06:08Главком ВС Мьянмы заявил, что обсудил с Шойгу вопросы ПВО
05:52Российские пекари предупредили о риске роста цен на хлеб
05:16Генерал СБУ развеял заблуждение украинцев о войне с Россией
05:16Российская военная авиация совершила учебные полеты над Средиземным морем
Лента новостейМолния