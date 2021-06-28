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При стрельбе в центре Нью-Йорка пострадал один человек

При стрельбе в центре Нью-Йорка пострадал один человек - РИА Новости, 28.06.2021

При стрельбе в центре Нью-Йорка пострадал один человек

Мужчина пострадал в результате стрельбы на Таймс-сквер, центральной площади Нью-Йорка, сообщает местный телеканал NBC New York со ссылкой на полицию. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T01:52

2021-06-28T01:52

2021-06-28T01:52

флорида

нью-йорк (город)

сша

стрельба

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате стрельбы на Таймс-сквер, центральной площади Нью-Йорка, сообщает местный телеканал NBC New York со ссылкой на полицию.По данным канала, примерно в 17.15 (00.15 мск понедельника) мужчина шел вместе с семьей по Бродвею, когда некто в него выстрелил. По всей видимости, цель неизвестные выбрали произвольно, это был "невинный прохожий".Пуля попала 21-летнему мужчине в спину. Впоследствии его доставили в ближайшую больницу, как предполагается, он выживет.Полиция разыскивает двоих подозреваемых в связи со стрельбой. Улицы в районе происшествия были перекрыты, ведется расследование.Ранее в городской полиции РИА Новости сообщили, что в начале мая на Таймс-сквер неизвестный начал стрельбу и ранил женщину и девочку. Полиция задержала стрелявшего через несколько дней в штате Флорида.

https://ria.ru/20210627/strelba-1738768685.html

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флорида, нью-йорк (город), сша, стрельба, в мире