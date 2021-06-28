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В Австрии оценили перспективы одобрения "Спутника V"

В Австрии оценили перспективы одобрения "Спутника V" - РИА Новости, 28.06.2021

В Австрии оценили перспективы одобрения "Спутника V"

Одобрение российской вакцины "Спутник V" на национальном уровне не ускорило бы ее применение в Австрии, нужно решение европейского регулятора EMA, заявил РИА... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:17

2021-06-28T16:17

2021-06-28T16:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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the lancet

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РИМ, 28 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Одобрение российской вакцины "Спутник V" на национальном уровне не ускорило бы ее применение в Австрии, нужно решение европейского регулятора EMA, заявил РИА Новости глава МИД Австрии Александер Шалленберг."Мы решили не принимать решение на национальном уровне, потому что даже если бы мы это сделали, дело не продвинулось бы, это ни привело бы ни к чему - нам бы понадобилась вся та же информация, которой сейчас нет у EMA", - сказал Шалленберг на полях встречи международной коалиции в Риме по борьбе с ИГ*."Но я считаю, что рано или поздно мы должны будем принять тот факт, что у людей в разных странах разные вакцины, и если мы хотим восстановить свободу передвижения людей, то мой подход - это пока не позиция правительства, но мы над этим работаем - заключается в том, что любой человек, который привился или имеет антитела, должен получить свободу передвижения", - добавил австрийский министр."Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.* Террористическая организация, запрещенная в России

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