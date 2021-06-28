В ГД оценили отказ ФРГ признавать привитых "Спутником V" вакцинированными
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V
Депутат Тумусов оценил отказ Германии признавать привитых "Спутником V" вакцинированными
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Решение Германии не считать привитых от коронавируса "Спутником V" вакцинированными политически мотивировано и нацелено на сдерживание России, заявил депутат Федот Тумусов.
"Это чисто политическое решение. <…> Запад, старается нас сдерживать. У них стратегия такая — сдерживать Россию", — сказал депутат "Думе ТВ".
Парламентарий напомнил, что Россия стала первой страной, создавшей вакцину от коронавируса, и теперь обладает четырьмя эффективными препаратами, чего нет ни у одной страны.
"Они (страны Запада. — Прим. ред.), естественно, пытаются неправомерными, какими-то другими методами сдерживать наше первенство и нашу науку, нашу промышленность в этом направлении", — добавил Тумусов.
Ранее представитель Минздрава Германии заявил на брифинге, что Берлин не признает вакцинированными привившихся российской вакциной "Спутник V", так как она пока не допущена для использования в Евросоюзе.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА). Несколько дней назад СМИ со ссылкой на источники сообщили, что одобрение вакцины в ЕС будет отложено из-за того, что не были соблюдены сроки по подаче запрошенной информации. При этом в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в ответ на эту публикацию сообщили, что "Спутник V" может получить регистрацию в ЕС в течение двух месяцев, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) EMA завершена, агентство представило позитивный отзыв, а информация о задержках не соответствует действительности.
В РФПИ подчеркнули, что сроки получения "Спутником V" регистрации EMA "стали объектом постоянных спекуляций со стороны прессы, ссылающейся на анонимные источники информации". В фонде считают, что подобные слухи "замедляют процесс регистрации".