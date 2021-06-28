https://ria.ru/20210628/sputnik-1738919695.html

В ГД оценили отказ ФРГ признавать привитых "Спутником V" вакцинированными

В ГД оценили отказ ФРГ признавать привитых "Спутником V" вакцинированными - РИА Новости, 28.06.2021

В ГД оценили отказ ФРГ признавать привитых "Спутником V" вакцинированными

Решение Германии не считать привитых от коронавируса "Спутником V" вакцинированными политически мотивировано и нацелено на сдерживание России, заявил депутат... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:51

2021-06-28T15:51

2021-06-28T15:51

распространение коронавируса

федот тумусов

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

евросоюз

германия

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Решение Германии не считать привитых от коронавируса "Спутником V" вакцинированными политически мотивировано и нацелено на сдерживание России, заявил депутат Федот Тумусов. Парламентарий напомнил, что Россия стала первой страной, создавшей вакцину от коронавируса, и теперь обладает четырьмя эффективными препаратами, чего нет ни у одной страны. "Они (страны Запада. — Прим. ред.), естественно, пытаются неправомерными, какими-то другими методами сдерживать наше первенство и нашу науку, нашу промышленность в этом направлении", — добавил Тумусов.Ранее представитель Минздрава Германии заявил на брифинге, что Берлин не признает вакцинированными привившихся российской вакциной "Спутник V", так как она пока не допущена для использования в Евросоюзе. "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА). Несколько дней назад СМИ со ссылкой на источники сообщили, что одобрение вакцины в ЕС будет отложено из-за того, что не были соблюдены сроки по подаче запрошенной информации. При этом в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в ответ на эту публикацию сообщили, что "Спутник V" может получить регистрацию в ЕС в течение двух месяцев, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) EMA завершена, агентство представило позитивный отзыв, а информация о задержках не соответствует действительности.В РФПИ подчеркнули, что сроки получения "Спутником V" регистрации EMA "стали объектом постоянных спекуляций со стороны прессы, ссылающейся на анонимные источники информации". В фонде считают, что подобные слухи "замедляют процесс регистрации".

https://ria.ru/20210628/simptomy-1738907335.html

https://ria.ru/20210625/sputnik-1738605702.html

россия

германия

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федот тумусов, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, евросоюз, германия