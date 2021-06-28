https://ria.ru/20210628/sotrudnichestvo-1738895104.html

Путин оценил уровень российско-китайских отношений

Путин оценил уровень российско-китайских отношений - РИА Новости, 28.06.2021

Путин оценил уровень российско-китайских отношений

К настоящему времени России и Китаю удалось вывести отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества, заявил... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:38

2021-06-28T13:38

2021-06-28T14:57

россия

си цзиньпин

владимир путин

китай

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. К настоящему времени России и Китаю удалось вывести отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин."К настоящему времени, следуя букве и духу договора, нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке", - сказал Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции.Путин отметил, что создан не имеющий аналогов в мировой практике многоуровневый механизм двусторонней координации, включающий регулярные контакты лидеров и встречи глав правительств, пять межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров, форматы диалога между парламентами и объединениями регионов."И всё это позволяет эффективно решать возникающие в ходе взаимодействия двух сторон вопросы и планировать совместную работу на перспективу", - сказал он.

https://ria.ru/20210616/stantsiya-1737225324.html

россия

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"Образец межгосударственного сотрудничества в XXI веке" – Путин об отношениях с КНР К настоящему времени России и Китаю удалось вывести отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. 2021-06-28T13:38 true PT0M17S

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россия, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире