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Путин оценил уровень российско-китайских отношений
Путин оценил уровень российско-китайских отношений - РИА Новости, 28.06.2021
Путин оценил уровень российско-китайских отношений
К настоящему времени России и Китаю удалось вывести отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества, заявил... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:38
2021-06-28T13:38
2021-06-28T14:57
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си цзиньпин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. К настоящему времени России и Китаю удалось вывести отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин."К настоящему времени, следуя букве и духу договора, нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке", - сказал Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции.Путин отметил, что создан не имеющий аналогов в мировой практике многоуровневый механизм двусторонней координации, включающий регулярные контакты лидеров и встречи глав правительств, пять межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров, форматы диалога между парламентами и объединениями регионов."И всё это позволяет эффективно решать возникающие в ходе взаимодействия двух сторон вопросы и планировать совместную работу на перспективу", - сказал он.
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"Образец межгосударственного сотрудничества в XXI веке" – Путин об отношениях с КНР
К настоящему времени России и Китаю удалось вывести отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
2021-06-28T13:38
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россия, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире
Путин оценил уровень российско-китайских отношений
13:38 28.06.2021 (обновлено: 14:57 28.06.2021)
Путин назвал российско-китайские отношения образцом межгосударственного сотрудничества