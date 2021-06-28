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Немецкий посол оценил перспективы сотрудничества России и Евросоюза
Немецкий посол оценил перспективы сотрудничества России и Евросоюза - РИА Новости, 28.06.2021
Немецкий посол оценил перспективы сотрудничества России и Евросоюза
Правительства стран Евросоюза и России могут сотрудничать в рамках устойчивого развития экономики, заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:14
2021-06-28T12:14
россия
геза андреас фон гайр
евросоюз
германия
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительства стран Евросоюза и России могут сотрудничать в рамках устойчивого развития экономики, заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр."Надеемся, что дух сотрудничества возобладает между ЕС и Россией и устойчивое развитие сыграет здесь главную роль в будущем", - сказал посол на онлайн-конференции, посвященной устойчивому развитию, в МИА "Россия сегодня"."Становится очевидно, что устойчивое развитие для бизнесменов в России приобретает важное значение, все больше людей проникается идеей, что с планетой что-то не так, нужно что-то менять. Россия может внести свой вклад (в устойчивое развитие - ред.)", - пояснил посол.Он также напомнил, что немецкое и российское правительства сейчас проводят перекрестный год "Экономика и устойчивое развитие", а в рамках Петербургского международного экономического форума посол встречался с представителями немецкого бизнеса, представителями различных объединений, а также российских министерств и международных организаций с целью пригласить их к участию в мероприятиях двустороннего германо-российского перекрестного года.Посол ФРГ в России отметил, что для европейцев "устойчивое развитие становится важнейшим фактором для ведения бизнеса и формирования политики", а на правительство ложится задача "убедить компании, что для них это (устойчивое развитие - ред.) будет выгодно".
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60
россия, геза андреас фон гайр, евросоюз, германия, в мире
Немецкий посол оценил перспективы сотрудничества России и Евросоюза
12:14 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПосол Германии в России Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Немецкий посол заявил, что ЕС и Россия могут сотрудничать по устойчивому развитию экономики

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительства стран Евросоюза и России могут сотрудничать в рамках устойчивого развития экономики, заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.
"Надеемся, что дух сотрудничества возобладает между ЕС и Россией и устойчивое развитие сыграет здесь главную роль в будущем", - сказал посол на онлайн-конференции, посвященной устойчивому развитию, в МИА "Россия сегодня".
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Он также напомнил, что немецкое и российское правительства сейчас проводят перекрестный год "Экономика и устойчивое развитие", а в рамках Петербургского международного экономического форума посол встречался с представителями немецкого бизнеса, представителями различных объединений, а также российских министерств и международных организаций с целью пригласить их к участию в мероприятиях двустороннего германо-российского перекрестного года.
Посол ФРГ в России отметил, что для европейцев "устойчивое развитие становится важнейшим фактором для ведения бизнеса и формирования политики", а на правительство ложится задача "убедить компании, что для них это (устойчивое развитие - ред.) будет выгодно".
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