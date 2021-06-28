https://ria.ru/20210628/sotrudnichestvo-1738846373.html

Компартия Китая назвала образцовым межпартийное сотрудничество с Россией

Компартия Китая назвала образцовым межпартийное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 28.06.2021

Компартия Китая назвала образцовым межпартийное сотрудничество с Россией

Межпартийное сотрудничество Китая и России является образцом для подражания, заявил заместитель главы отдела международных связей ЦК Коммунистической партии... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T06:33

2021-06-28T06:33

2021-06-28T06:33

россия

пекин

китай

коммунистическая партия китая

в мире

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ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Межпартийное сотрудничество Китая и России является образцом для подражания, заявил заместитель главы отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Го Ечжо.Он добавил, что в настоящее время политические партии двух стран активно реализуют на практике консенсус, достигнутый лидерами РФ и КНР, обмениваются опытом по политическому управлению государством, а также мнениями по наиболее важным вопросам, представляющим общий интерес.Го Ечжо подчеркнул, что межпартийное сотрудничество оказывает мощное содействие развитию российско-китайских отношений, а также практическому сотрудничеству в различных сферах.

https://ria.ru/20210628/protsvetanie-1738846125.html

россия

пекин

китай

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россия, пекин, китай, коммунистическая партия китая, в мире