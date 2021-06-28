Компартия Китая назвала образцовым межпартийное сотрудничество с Россией
© AP Photo / Darko VojinovicЛюди проходят на фоне флагов России и Китая
© AP Photo / Darko Vojinovic
Коммунистическая партия Китая назвала образцовым межпартийное сотрудничество с Россией
"Контакты между политическими партиями – важная составляющая двусторонних отношений Китая и России. КПК установила официальные отношения с входящими в Государственную думу "Единой Россией", КПРФ... и "Справедливой Россией" и развивает с ними сотрудничество в различных форматах. Межпартийное сотрудничество России и Китая характеризуется обширностью, высоким уровнем контактов, практическим содержанием диалога и стратегическим сотрудничеством. Оно является образцом межгосударственного диалога между партиями", - заявил Го Ечжо на пресс-конференции, приуроченной к 100-летию образования КПК.
Он добавил, что в настоящее время политические партии двух стран активно реализуют на практике консенсус, достигнутый лидерами РФ и КНР, обмениваются опытом по политическому управлению государством, а также мнениями по наиболее важным вопросам, представляющим общий интерес.
Го Ечжо подчеркнул, что межпартийное сотрудничество оказывает мощное содействие развитию российско-китайских отношений, а также практическому сотрудничеству в различных сферах.