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Компартия Китая назвала образцовым межпартийное сотрудничество с Россией
Компартия Китая назвала образцовым межпартийное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 28.06.2021
Компартия Китая назвала образцовым межпартийное сотрудничество с Россией
Межпартийное сотрудничество Китая и России является образцом для подражания, заявил заместитель главы отдела международных связей ЦК Коммунистической партии... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T06:33
2021-06-28T06:33
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китай
коммунистическая партия китая
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ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Межпартийное сотрудничество Китая и России является образцом для подражания, заявил заместитель главы отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Го Ечжо.Он добавил, что в настоящее время политические партии двух стран активно реализуют на практике консенсус, достигнутый лидерами РФ и КНР, обмениваются опытом по политическому управлению государством, а также мнениями по наиболее важным вопросам, представляющим общий интерес.Го Ечжо подчеркнул, что межпартийное сотрудничество оказывает мощное содействие развитию российско-китайских отношений, а также практическому сотрудничеству в различных сферах.
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россия, пекин, китай, коммунистическая партия китая, в мире
Компартия Китая назвала образцовым межпартийное сотрудничество с Россией
06:33 28.06.2021
 
© AP Photo / Darko VojinovicЛюди проходят на фоне флагов России и Китая
Люди проходят на фоне флагов России и Китая - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic

Коммунистическая партия Китая назвала образцовым межпартийное сотрудничество с Россией

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ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Межпартийное сотрудничество Китая и России является образцом для подражания, заявил заместитель главы отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Го Ечжо.

"Контакты между политическими партиями – важная составляющая двусторонних отношений Китая и России. КПК установила официальные отношения с входящими в Государственную думу "Единой Россией", КПРФ... и "Справедливой Россией" и развивает с ними сотрудничество в различных форматах. Межпартийное сотрудничество России и Китая характеризуется обширностью, высоким уровнем контактов, практическим содержанием диалога и стратегическим сотрудничеством. Оно является образцом межгосударственного диалога между партиями", - заявил Го Ечжо на пресс-конференции, приуроченной к 100-летию образования КПК.

Он добавил, что в настоящее время политические партии двух стран активно реализуют на практике консенсус, достигнутый лидерами РФ и КНР, обмениваются опытом по политическому управлению государством, а также мнениями по наиболее важным вопросам, представляющим общий интерес.
Го Ечжо подчеркнул, что межпартийное сотрудничество оказывает мощное содействие развитию российско-китайских отношений, а также практическому сотрудничеству в различных сферах.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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