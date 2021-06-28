https://ria.ru/20210628/sotnikova-1738976351.html

Актрису Веру Сотникову госпитализировали с коронавирусом

Актрису Веру Сотникову госпитализировали с коронавирусом - РИА Новости, 28.06.2021

Актрису Веру Сотникову госпитализировали с коронавирусом

Российская актриса Вера Сотникова сообщила, что заболела коронавирусом и находится в больнице. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T22:57

2021-06-28T22:57

2021-06-28T22:57

распространение коронавируса

вера сотникова (актриса)

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская актриса Вера Сотникова сообщила, что заболела коронавирусом и находится в больнице."Я в больнице. У меня ковид", - сказала Сотникова в своём Instagram, опубликовав видео из больничной палаты.Она добавила, что собиралась вакцинироваться в прошлый понедельник, но в тот же день почувствовала себя плохо. "Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, привейтесь", - написала актриса.Вера Сотникова - актриса театра и кино, телеведущая. Снималась в фильмах "Самая обаятельная и привлекательная", "Завтрак с видом на Эльбрус", "Королева Марго" и многих других.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вера сотникова (актриса), культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы