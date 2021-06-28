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Распространение коронавируса
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Актрису Веру Сотникову госпитализировали с коронавирусом
Актрису Веру Сотникову госпитализировали с коронавирусом - РИА Новости, 28.06.2021
Актрису Веру Сотникову госпитализировали с коронавирусом
Российская актриса Вера Сотникова сообщила, что заболела коронавирусом и находится в больнице. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T22:57
2021-06-28T22:57
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская актриса Вера Сотникова сообщила, что заболела коронавирусом и находится в больнице."Я в больнице. У меня ковид", - сказала Сотникова в своём Instagram, опубликовав видео из больничной палаты.Она добавила, что собиралась вакцинироваться в прошлый понедельник, но в тот же день почувствовала себя плохо. "Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, привейтесь", - написала актриса.Вера Сотникова - актриса театра и кино, телеведущая. Снималась в фильмах "Самая обаятельная и привлекательная", "Завтрак с видом на Эльбрус", "Королева Марго" и многих других.
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вера сотникова (актриса), культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы
Актрису Веру Сотникову госпитализировали с коронавирусом
22:57 28.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАктриса Вера Сотникова
Актриса Вера Сотникова - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Актриса Вера Сотникова сообщила, что заболела коронавирусом и находится в больнице

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская актриса Вера Сотникова сообщила, что заболела коронавирусом и находится в больнице.
"Я в больнице. У меня ковид", - сказала Сотникова в своём Instagram, опубликовав видео из больничной палаты.
Она добавила, что собиралась вакцинироваться в прошлый понедельник, но в тот же день почувствовала себя плохо. "Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, привейтесь", - написала актриса.
Вера Сотникова - актриса театра и кино, телеведущая. Снималась в фильмах "Самая обаятельная и привлекательная", "Завтрак с видом на Эльбрус", "Королева Марго" и многих других.
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