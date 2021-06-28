https://ria.ru/20210628/skorost-1738961320.html

ГЛОНАСС помогла установить скорость автобуса перед ДТП под Калининградом

ГЛОНАСС помогла установить скорость автобуса перед ДТП под Калининградом - РИА Новости, 29.06.2021

ГЛОНАСС помогла установить скорость автобуса перед ДТП под Калининградом

Автобус, который врезался в дерево на трассе под Калининградом, в результате чего травмы получили не меньше 11 человек, двигался с разрешенной скоростью — 47... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-28T19:44

2021-06-28T19:44

2021-06-29T05:23

россия

зеленоградск

глонасс (система навигации)

следственный комитет россии (ск рф)

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Автобус, который врезался в дерево на трассе под Калининградом, в результате чего травмы получили не меньше 11 человек, двигался с разрешенной скоростью — 47 километров в час, в салоне находились 80 человек, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Калининградской области.В понедельник в 14.38 (15.38 мск) поступило сообщение, что на 44 километре автодороги Зеленоградск - Приморск через Светлогорск водитель пассажирского автобуса №120 въехал в дерево у обочины. В первые минуты после происшествия в лечебные учреждения доставили восемь человек, в том числе водителя и двух детей. В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили об 11 пострадавших."По информации перевозчика (на основании данных ГЛОНАСС) автобус двигался со скоростью 47 километров в час. На борту было 80 пассажиров при максимальной вместимости в 82", - рассказали в пресс-службе.Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) по факту ДТП с автобусом. В настоящее время следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия. Полицейские оказывают помощь участникам дорожного движения, участок трассы перекрыт, организован объезд, дежурят экипажи ГИБДД.СУ СК начало проверку по факту аварии. Калининградская областная прокуратура также организована проверку, в ходе которой предстоит дать оценку соблюдению требований федерального законодательства при осуществлении пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20210627/avtoubs-1738794129.html

россия

зеленоградск

калининград

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россия, зеленоградск, глонасс (система навигации), следственный комитет россии (ск рф), калининград, происшествия