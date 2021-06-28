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В ЯНАО завели дело на шашлычника, облившего людей жидкостью для розжига
В ЯНАО завели дело на шашлычника, облившего людей жидкостью для розжига - РИА Новости, 28.06.2021
В ЯНАО завели дело на шашлычника, облившего людей жидкостью для розжига
Уголовное дело возбудили в Ямало-Ненецком автономном округе после проверки публикаций в СМИ о шашлычнике, который случайно облил людей горящей жидкостью для... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T20:00
2021-06-28T20:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тарко-сале
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Ямало-Ненецком автономном округе после проверки публикаций в СМИ о шашлычнике, который случайно облил людей горящей жидкостью для розжига, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел 9 мая в городе Тарко-Сале, известно о нем стало в середине июня из сообщения регионального интернет-издания "МК-Ямал". По информации СМИ, во время праздничных гуляний у палатки с шашлыками мангальщик подливал в мангал жидкость для розжига и ее ветром выплеснуло на людей. Беременная женщина, стоявшая около одного из столиков, получила серьезные ожоги, а также, как отмечает издание, потеряла ребенка.Прокуратура ЯНАО и следственное управление сообщали о проверке в связи с публикацией, однако иных деталей не уточняли. Местные издания утверждали, что полиция проводила проверку, но процессуальное решение по ее итогам не приняла, признав произошедшее несчастным случаем."Пуровским межрайонным следственным отделом... по результатам доследственной проверки, организованной по публикации, размещенной в средствах массовой информации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.Согласно данным следствия, пострадавшая получила ожоги, повлекшие легкий вред здоровью. Правоохранители также планируют провести необходимые экспертизы, чтобы проверить, есть ли причинно-следственная связь между действиями подозреваемого и прерыванием беременности потерпевшей.
https://ria.ru/20210623/nasilie-1738190169.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тарко-сале, происшествия
В ЯНАО завели дело на шашлычника, облившего людей жидкостью для розжига
20:00 28.06.2021
 
© Pixabay / nikitozawrШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Pixabay / nikitozawr

В ЯНАО завели дело на шашлычника, облившего людей горящей жидкостью для розжига

Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Ямало-Ненецком автономном округе после проверки публикаций в СМИ о шашлычнике, который случайно облил людей горящей жидкостью для розжига, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел 9 мая в городе Тарко-Сале, известно о нем стало в середине июня из сообщения регионального интернет-издания "МК-Ямал". По информации СМИ, во время праздничных гуляний у палатки с шашлыками мангальщик подливал в мангал жидкость для розжига и ее ветром выплеснуло на людей. Беременная женщина, стоявшая около одного из столиков, получила серьезные ожоги, а также, как отмечает издание, потеряла ребенка.
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Прокуратура ЯНАО и следственное управление сообщали о проверке в связи с публикацией, однако иных деталей не уточняли. Местные издания утверждали, что полиция проводила проверку, но процессуальное решение по ее итогам не приняла, признав произошедшее несчастным случаем.
"Пуровским межрайонным следственным отделом... по результатам доследственной проверки, организованной по публикации, размещенной в средствах массовой информации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, пострадавшая получила ожоги, повлекшие легкий вред здоровью. Правоохранители также планируют провести необходимые экспертизы, чтобы проверить, есть ли причинно-следственная связь между действиями подозреваемого и прерыванием беременности потерпевшей.
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