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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210628/siriya-1738842831.html
При авиаударе США на востоке Сирии погиб ребенок, сообщило СМИ
При авиаударе США на востоке Сирии погиб ребенок, сообщило СМИ - РИА Новости, 28.06.2021
При авиаударе США на востоке Сирии погиб ребенок, сообщило СМИ
Ребенок погиб, еще три человека пострадали, предположительно, в результате с удара ВВС США по жилым домам на востоке Сирии в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T03:29
2021-06-28T04:42
ближний восток
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война в сирии
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министерство обороны сша
ирак
сирия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ребенок погиб, еще три человека пострадали, предположительно, в результате с удара ВВС США по жилым домам на востоке Сирии в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.Также утверждается, что "американская авиация оккупантов" совершила в этом приграничном с Ираком районе более чем одно нападение.Специализированный портал Military.com, в свою очередь, сообщает со ссылкой на представителя американского минобороны, что удары с воздуха в регионе нанесли истребители F-15 и F-16, применялись различные высокоточные снаряды. Истребители вылетели с баз США на Ближнем Востоке и после завершения операции благополучно вернулись, заявил изданию источник в Пентагоне. По его словам, пока рано говорить, погибли ли ополченцы или мирные жители и был ли кто-то ранен.Кроме того, представитель Пентагона Джессика Макналти заявила, что, как полагают военные, каждый из авиаударов поразил цели, сейчас минобороны оценивает последствия. Также Макналти подчеркнула, что с апреля поддерживаемые Ираном ополченцы совершили не менее пяти нападений на объекты США и коалиции с использованием беспилотников, наряду с этим продолжаются "ракетные обстрелы сил США и коалиции"."С помощью этих и других мер мы намерены дать понять Ирану и поддерживаемым Ираном группировкам ополченцев, что последствия дли них будут серьезными, если они будут продолжать атаковать или вооружать, финансировать и тренировать группы ополченцев, которые нападают на наших людей", - приводит портал заявление Макналти.Ранее американское минобороны сообщило, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных "на интересы Соединенных Штатов" в Ираке. Пентагон подчеркнул, что удары были произведены по оружейным складам и оперативным объектам, которыми пользовались несколько группировок, в том числе ополчение "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".
https://ria.ru/20210619/ssha-1737654758.html
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ближний восток, f-16, f-15se, ввс сша, министерство обороны сша, ирак, сирия, хезболла, сша, в мире
При авиаударе США на востоке Сирии погиб ребенок, сообщило СМИ
03:29 28.06.2021 (обновлено: 04:42 28.06.2021)
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew CraneАмериканский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew Crane

Al-Ikhbariya: при авиаударе США на востоке Сирии погиб ребенок, еще три человека пострадали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ребенок погиб, еще три человека пострадали, предположительно, в результате с удара ВВС США по жилым домам на востоке Сирии в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.
"Корреспондент в Дейр-Эз-Зоре со ссылкой на источники среди жителей заявил, что боевой самолет, предположительно, американский, совершил обстрел жилых домов недалеко от сирийско-иракской границы на окраине (города – ред.) Абу-Камаля. Репортер отметил, что в результате агрессии, по данным источников, погиб ребенок, пострадали три мирных жителя и нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении канала.
Также утверждается, что "американская авиация оккупантов" совершила в этом приграничном с Ираком районе более чем одно нападение.
Специализированный портал Military.com, в свою очередь, сообщает со ссылкой на представителя американского минобороны, что удары с воздуха в регионе нанесли истребители F-15 и F-16, применялись различные высокоточные снаряды. Истребители вылетели с баз США на Ближнем Востоке и после завершения операции благополучно вернулись, заявил изданию источник в Пентагоне. По его словам, пока рано говорить, погибли ли ополченцы или мирные жители и был ли кто-то ранен.
Кроме того, представитель Пентагона Джессика Макналти заявила, что, как полагают военные, каждый из авиаударов поразил цели, сейчас минобороны оценивает последствия. Также Макналти подчеркнула, что с апреля поддерживаемые Ираном ополченцы совершили не менее пяти нападений на объекты США и коалиции с использованием беспилотников, наряду с этим продолжаются "ракетные обстрелы сил США и коалиции".
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"С помощью этих и других мер мы намерены дать понять Ирану и поддерживаемым Ираном группировкам ополченцев, что последствия дли них будут серьезными, если они будут продолжать атаковать или вооружать, финансировать и тренировать группы ополченцев, которые нападают на наших людей", - приводит портал заявление Макналти.
Ранее американское минобороны сообщило, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных "на интересы Соединенных Штатов" в Ираке. Пентагон подчеркнул, что удары были произведены по оружейным складам и оперативным объектам, которыми пользовались несколько группировок, в том числе ополчение "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".
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