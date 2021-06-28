https://ria.ru/20210628/siriya-1738842831.html

При авиаударе США на востоке Сирии погиб ребенок, сообщило СМИ

При авиаударе США на востоке Сирии погиб ребенок, сообщило СМИ - РИА Новости, 28.06.2021

При авиаударе США на востоке Сирии погиб ребенок, сообщило СМИ

Ребенок погиб, еще три человека пострадали, предположительно, в результате с удара ВВС США по жилым домам на востоке Сирии в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T03:29

2021-06-28T03:29

2021-06-28T04:42

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ирак

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ребенок погиб, еще три человека пострадали, предположительно, в результате с удара ВВС США по жилым домам на востоке Сирии в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.Также утверждается, что "американская авиация оккупантов" совершила в этом приграничном с Ираком районе более чем одно нападение.Специализированный портал Military.com, в свою очередь, сообщает со ссылкой на представителя американского минобороны, что удары с воздуха в регионе нанесли истребители F-15 и F-16, применялись различные высокоточные снаряды. Истребители вылетели с баз США на Ближнем Востоке и после завершения операции благополучно вернулись, заявил изданию источник в Пентагоне. По его словам, пока рано говорить, погибли ли ополченцы или мирные жители и был ли кто-то ранен.Кроме того, представитель Пентагона Джессика Макналти заявила, что, как полагают военные, каждый из авиаударов поразил цели, сейчас минобороны оценивает последствия. Также Макналти подчеркнула, что с апреля поддерживаемые Ираном ополченцы совершили не менее пяти нападений на объекты США и коалиции с использованием беспилотников, наряду с этим продолжаются "ракетные обстрелы сил США и коалиции"."С помощью этих и других мер мы намерены дать понять Ирану и поддерживаемым Ираном группировкам ополченцев, что последствия дли них будут серьезными, если они будут продолжать атаковать или вооружать, финансировать и тренировать группы ополченцев, которые нападают на наших людей", - приводит портал заявление Макналти.Ранее американское минобороны сообщило, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных "на интересы Соединенных Штатов" в Ираке. Пентагон подчеркнул, что удары были произведены по оружейным складам и оперативным объектам, которыми пользовались несколько группировок, в том числе ополчение "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".

https://ria.ru/20210619/ssha-1737654758.html

https://ria.ru/20210625/mig-31k-1738528143.html

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ближний восток, f-16, f-15se, ввс сша, министерство обороны сша, ирак, сирия, хезболла, сша, в мире