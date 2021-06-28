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СМИ: Меркель предложит запретить британцам въезд в ЕС из-за COVID-19
СМИ: Меркель предложит запретить британцам въезд в ЕС из-за COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
СМИ: Меркель предложит запретить британцам въезд в ЕС из-за COVID-19
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит в понедельник с европейскими коллегами предложение о запрете въезда на территорию Евросоюза из Великобритании на фоне... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T09:51
2021-06-28T09:51
2021-06-28T09:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
ангела меркель
великобритания
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит в понедельник с европейскими коллегами предложение о запрете въезда на территорию Евросоюза из Великобритании на фоне распространения штамма COVID-19 "дельта" в этой стране, сообщает газета Times.По данным газеты, Меркель намерена в связи с этим объявить Великобританию "страной, вызывающей озабоченность". Отмечается, что запрет на въезд будет касаться также и лиц, прошедших вакцинацию от COVID-19.По данным газеты, предложение в ходе обсуждения встретит сопротивление со стороны Греции, Испании, Кипра, Мальты и Португалии.Газета добавляет, что в следующую пятницу британский премьер Борис Джонсон встретится с Меркель и попытается уговорить ее пересмотреть это решение.Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
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коронавирус covid-19, евросоюз, ангела меркель, великобритания, в мире
СМИ: Меркель предложит запретить британцам въезд в ЕС из-за COVID-19
Times: Меркель предложит запретить британцам въезд в ЕС из-за штамма "дельта"