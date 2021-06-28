Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/shtamm-1738857256.html
СМИ: Меркель предложит запретить британцам въезд в ЕС из-за COVID-19
СМИ: Меркель предложит запретить британцам въезд в ЕС из-за COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
СМИ: Меркель предложит запретить британцам въезд в ЕС из-за COVID-19
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит в понедельник с европейскими коллегами предложение о запрете въезда на территорию Евросоюза из Великобритании на фоне... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T09:51
2021-06-28T09:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
ангела меркель
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738294904_0:257:2689:1770_1920x0_80_0_0_3576ade801a0ec607de4bee4cd22c067.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит в понедельник с европейскими коллегами предложение о запрете въезда на территорию Евросоюза из Великобритании на фоне распространения штамма COVID-19 "дельта" в этой стране, сообщает газета Times.По данным газеты, Меркель намерена в связи с этим объявить Великобританию "страной, вызывающей озабоченность". Отмечается, что запрет на въезд будет касаться также и лиц, прошедших вакцинацию от COVID-19.По данным газеты, предложение в ходе обсуждения встретит сопротивление со стороны Греции, Испании, Кипра, Мальты и Португалии.Газета добавляет, что в следующую пятницу британский премьер Борис Джонсон встретится с Меркель и попытается уговорить ее пересмотреть это решение.Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738846495.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738294904_52:0:2412:1770_1920x0_80_0_0_d6cb8b44b30185346219a31a282762f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, евросоюз, ангела меркель, великобритания, в мире
СМИ: Меркель предложит запретить британцам въезд в ЕС из-за COVID-19
09:51 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Times: Меркель предложит запретить британцам въезд в ЕС из-за штамма "дельта"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит в понедельник с европейскими коллегами предложение о запрете въезда на территорию Евросоюза из Великобритании на фоне распространения штамма COVID-19 "дельта" в этой стране, сообщает газета Times.
По данным газеты, Меркель намерена в связи с этим объявить Великобританию "страной, вызывающей озабоченность". Отмечается, что запрет на въезд будет касаться также и лиц, прошедших вакцинацию от COVID-19.
По данным газеты, предложение в ходе обсуждения встретит сопротивление со стороны Греции, Испании, Кипра, Мальты и Португалии.
Газета добавляет, что в следующую пятницу британский премьер Борис Джонсон встретится с Меркель и попытается уговорить ее пересмотреть это решение.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 06:42Распространение коронавируса
Работавшая в Ухане ученый назвала возможную причину появления COVID-19
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвросоюзАнгела МеркельВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий
08:44В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света
08:41Протестующие в Колумбии напали на автобусы и полицейские участки
08:34В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
Лента новостейМолния