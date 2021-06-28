https://ria.ru/20210628/sheremetevo-1738910502.html

Шереметьево возобновил вылет рейсов после грозы

Шереметьево возобновил вылет рейсов после грозы - РИА Новости, 28.06.2021

Шереметьево возобновил вылет рейсов после грозы

Московский аэропорт "Шереметьево" из-за грозы временно приостанавливал обслуживание вылета самолетов, было задержано 30 рейсов, два самолёта ушли на запасной... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:02

2021-06-28T15:02

2021-06-28T16:43

москва

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" из-за грозы временно приостанавливал обслуживание вылета самолетов, было задержано 30 рейсов, два самолёта ушли на запасной аэродром, но ограничения уже сняты, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью предприятия Анна Захаренкова."В связи с сильнейшей грозовой активностью в зоне аэропорта "Шереметьево", согласно регламентам и в целях безопасности было временно приостановлено обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. За этот период времени задержано на вылет 30 рейсов, задержки по вылету составили от 20 до 40 минут. Два рейса по решению командиров воздушных судов ушли на запасной аэродром", - сказала Захаренкова."На данный момент после прохождения грозового фронта сняты ограничения, международный аэропорт "Шереметьево" обеспечивает плановое обслуживание воздушных судов и пассажиров на вылет и прилет", - добавила она.

https://ria.ru/20210628/liven-1738889040.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, шереметьево (аэропорт), происшествия