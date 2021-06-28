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Шереметьево возобновил вылет рейсов после грозы
Шереметьево возобновил вылет рейсов после грозы - РИА Новости, 28.06.2021
Шереметьево возобновил вылет рейсов после грозы
Московский аэропорт "Шереметьево" из-за грозы временно приостанавливал обслуживание вылета самолетов, было задержано 30 рейсов, два самолёта ушли на запасной... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:02
2021-06-28T16:43
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" из-за грозы временно приостанавливал обслуживание вылета самолетов, было задержано 30 рейсов, два самолёта ушли на запасной аэродром, но ограничения уже сняты, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью предприятия Анна Захаренкова."В связи с сильнейшей грозовой активностью в зоне аэропорта "Шереметьево", согласно регламентам и в целях безопасности было временно приостановлено обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. За этот период времени задержано на вылет 30 рейсов, задержки по вылету составили от 20 до 40 минут. Два рейса по решению командиров воздушных судов ушли на запасной аэродром", - сказала Захаренкова."На данный момент после прохождения грозового фронта сняты ограничения, международный аэропорт "Шереметьево" обеспечивает плановое обслуживание воздушных судов и пассажиров на вылет и прилет", - добавила она.
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''Главное не унывать'': последствия сильного ливня в Москве
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москва, шереметьево (аэропорт), происшествия
Шереметьево возобновил вылет рейсов после грозы
15:02 28.06.2021 (обновлено: 16:43 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов

Шереметьево возобновил вылет рейсов после грозы в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" из-за грозы временно приостанавливал обслуживание вылета самолетов, было задержано 30 рейсов, два самолёта ушли на запасной аэродром, но ограничения уже сняты, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью предприятия Анна Захаренкова.
"В связи с сильнейшей грозовой активностью в зоне аэропорта "Шереметьево", согласно регламентам и в целях безопасности было временно приостановлено обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. За этот период времени задержано на вылет 30 рейсов, задержки по вылету составили от 20 до 40 минут. Два рейса по решению командиров воздушных судов ушли на запасной аэродром", - сказала Захаренкова.
"На данный момент после прохождения грозового фронта сняты ограничения, международный аэропорт "Шереметьево" обеспечивает плановое обслуживание воздушных судов и пассажиров на вылет и прилет", - добавила она.
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МоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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