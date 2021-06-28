https://ria.ru/20210628/sertifikat-1738939878.html

Студенты ВШЭ должны будут вакцинироваться для заселения в общежитие

Студенты ВШЭ должны будут вакцинироваться для заселения в общежитие - РИА Новости, 28.06.2021

Студенты ВШЭ должны будут вакцинироваться для заселения в общежитие

Высшая школа экономики (ВШЭ) будет спрашивать со студентов сертификат о вакцинации от коронавируса перед заселением в общежитие, заявил проректор вуза Владимир... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:44

2021-06-28T17:44

2021-06-28T17:46

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

высшая школа экономики (вшэ)

москва

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) будет спрашивать со студентов сертификат о вакцинации от коронавируса перед заселением в общежитие, заявил проректор вуза Владимир Самойленко."Студенты, которых уведомили, в каком именно общежитии они получили места, должны приехать в это общежитие с пакетом документов, и в этом пакете уже должен находиться прививочный сертификат с информацией хотя бы о первом выполненном этапе вакцинации", - приводятся слова Самойленко на сайте ВШЭ.Он уточнил, что это касается и студентов, которые будут заселяться в арендованные Вышкой локации.Как отмечается в сообщении, ВШЭ продолжит заботиться и о заболевших студентах, проживающих в общежитиях: в гостинице "Севастополь" функционирует обсерватор на 40 мест с бесплатным питанием. Туда будут переводить студентов, которые заболели ковидом в легкой форме, или тех, кого не берут в больницы из-за перегруженности.Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил столичным вузам с 1 сентября пускать на очные занятия только привитых студентов. Решения на эту тему, по словам главы Минобрнауки, предстоит обсудить. Финансовый университет при правительстве РФ объявил о том, что с 1 сентября будет заселять в свои общежития только студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших им. Минобрнауки подтвердило, что вузы такими полномочиями располагают.

https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737529425.html

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вакцинация россиян от covid-19, россия, высшая школа экономики (вшэ), москва, общество