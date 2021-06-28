Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/sertifikat-1738939878.html
Студенты ВШЭ должны будут вакцинироваться для заселения в общежитие
Студенты ВШЭ должны будут вакцинироваться для заселения в общежитие - РИА Новости, 28.06.2021
Студенты ВШЭ должны будут вакцинироваться для заселения в общежитие
Высшая школа экономики (ВШЭ) будет спрашивать со студентов сертификат о вакцинации от коронавируса перед заселением в общежитие, заявил проректор вуза Владимир... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:44
2021-06-28T17:46
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
высшая школа экономики (вшэ)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156073/22/1560732233_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_a0ec6d4bcc8a3c4ba82829c444bf58af.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) будет спрашивать со студентов сертификат о вакцинации от коронавируса перед заселением в общежитие, заявил проректор вуза Владимир Самойленко."Студенты, которых уведомили, в каком именно общежитии они получили места, должны приехать в это общежитие с пакетом документов, и в этом пакете уже должен находиться прививочный сертификат с информацией хотя бы о первом выполненном этапе вакцинации", - приводятся слова Самойленко на сайте ВШЭ.Он уточнил, что это касается и студентов, которые будут заселяться в арендованные Вышкой локации.Как отмечается в сообщении, ВШЭ продолжит заботиться и о заболевших студентах, проживающих в общежитиях: в гостинице "Севастополь" функционирует обсерватор на 40 мест с бесплатным питанием. Туда будут переводить студентов, которые заболели ковидом в легкой форме, или тех, кого не берут в больницы из-за перегруженности.Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил столичным вузам с 1 сентября пускать на очные занятия только привитых студентов. Решения на эту тему, по словам главы Минобрнауки, предстоит обсудить. Финансовый университет при правительстве РФ объявил о том, что с 1 сентября будет заселять в свои общежития только студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших им. Минобрнауки подтвердило, что вузы такими полномочиями располагают.
https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737529425.html
https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738032098.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156073/22/1560732233_95:0:1055:720_1920x0_80_0_0_d4068d067e9e73aaa8b87de601ef6559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, россия, высшая школа экономики (вшэ), москва, общество
Студенты ВШЭ должны будут вакцинироваться для заселения в общежитие
17:44 28.06.2021 (обновлено: 17:46 28.06.2021)
 
© Фото : страница ВШЭ на FacebookСтуденты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : страница ВШЭ на Facebook

От студентов ВШЭ при заселении в общежития будут требовать сертификат вакцинации от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) будет спрашивать со студентов сертификат о вакцинации от коронавируса перед заселением в общежитие, заявил проректор вуза Владимир Самойленко.
"Студенты, которых уведомили, в каком именно общежитии они получили места, должны приехать в это общежитие с пакетом документов, и в этом пакете уже должен находиться прививочный сертификат с информацией хотя бы о первом выполненном этапе вакцинации", - приводятся слова Самойленко на сайте ВШЭ.
Высшая Школа Экономики - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 11:08Распространение коронавируса
Все работающие очно сотрудники ВШЭ должны будут пройти вакцинацию
Он уточнил, что это касается и студентов, которые будут заселяться в арендованные Вышкой локации.
Как отмечается в сообщении, ВШЭ продолжит заботиться и о заболевших студентах, проживающих в общежитиях: в гостинице "Севастополь" функционирует обсерватор на 40 мест с бесплатным питанием. Туда будут переводить студентов, которые заболели ковидом в легкой форме, или тех, кого не берут в больницы из-за перегруженности.
Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил столичным вузам с 1 сентября пускать на очные занятия только привитых студентов. Решения на эту тему, по словам главы Минобрнауки, предстоит обсудить. Финансовый университет при правительстве РФ объявил о том, что с 1 сентября будет заселять в свои общежития только студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших им. Минобрнауки подтвердило, что вузы такими полномочиями располагают.
Здание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 10:36Распространение коронавируса
Финансовый университет будет заселять в общежития только вакцинированных
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19РоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий
08:44В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света
08:41Протестующие в Колумбии напали на автобусы и полицейские участки
08:34В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
Лента новостейМолния