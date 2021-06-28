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В Совбезе объяснили, к чему ведут попытки сдерживания России Западом
В Совбезе объяснили, к чему ведут попытки сдерживания России Западом - РИА Новости, 28.06.2021
В Совбезе объяснили, к чему ведут попытки сдерживания России Западом
Курс Запада на сдерживание развития России влечет за собой разрушение механизмов взаимодействия в области информационной безопасности, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T03:15
2021-06-28T03:28
олег храмов
россия
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Курс Запада на сдерживание развития России влечет за собой разрушение механизмов взаимодействия в области информационной безопасности, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов.По его словам, продолжают звучать голословные политизированные обвинения в адрес России в совершении компьютерных атак с угрозами ответных воздействий на объекты российской информационной инфраструктуры.Храмов подчеркнул, что российские подходы к формированию системы международной информационной безопасности разделяют многие члены мирового сообщества, однако Запад не отказывается от конфронтации, вместо того, чтобы пойти на предметное профессиональное взаимодействие для предотвращения недопонимания и непреднамеренной эскалации инцидентов в киберпространстве, совместного расследования фактов кибермошенничества и вымогательства, а также обеспечения тем самым неотвратимости наказания преступников.
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олег храмов, россия, в мире
В Совбезе объяснили, к чему ведут попытки сдерживания России Западом
03:15 28.06.2021 (обновлено: 03:28 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег
Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Замсекретаря Совбеза Олег Храмов объяснил, к чему ведут попытки сдерживания России Западом

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МОСКВА, 28 июн РИА Новости. Курс Запада на сдерживание развития России влечет за собой разрушение механизмов взаимодействия в области информационной безопасности, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов.

"Проводимый странами Запада курс на сдерживание развития России ведет к торможению формируемых и разрушению ранее созданных механизмов взаимодействия в области обеспечения информационной безопасности, в том числе двустороннего формата", — сказал Храмов.

По его словам, продолжают звучать голословные политизированные обвинения в адрес России в совершении компьютерных атак с угрозами ответных воздействий на объекты российской информационной инфраструктуры.
Храмов подчеркнул, что российские подходы к формированию системы международной информационной безопасности разделяют многие члены мирового сообщества, однако Запад не отказывается от конфронтации, вместо того, чтобы пойти на предметное профессиональное взаимодействие для предотвращения недопонимания и непреднамеренной эскалации инцидентов в киберпространстве, совместного расследования фактов кибермошенничества и вымогательства, а также обеспечения тем самым неотвратимости наказания преступников.
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