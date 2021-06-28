В Совбезе объяснили, к чему ведут попытки сдерживания России Западом
03:15 28.06.2021 (обновлено: 03:28 28.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег
Замсекретаря Совбеза Олег Храмов объяснил, к чему ведут попытки сдерживания России Западом
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Курс Запада на сдерживание развития России влечет за собой разрушение механизмов взаимодействия в области информационной безопасности, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов.
"Проводимый странами Запада курс на сдерживание развития России ведет к торможению формируемых и разрушению ранее созданных механизмов взаимодействия в области обеспечения информационной безопасности, в том числе двустороннего формата", — сказал Храмов.
По его словам, продолжают звучать голословные политизированные обвинения в адрес России в совершении компьютерных атак с угрозами ответных воздействий на объекты российской информационной инфраструктуры.
Храмов подчеркнул, что российские подходы к формированию системы международной информационной безопасности разделяют многие члены мирового сообщества, однако Запад не отказывается от конфронтации, вместо того, чтобы пойти на предметное профессиональное взаимодействие для предотвращения недопонимания и непреднамеренной эскалации инцидентов в киберпространстве, совместного расследования фактов кибермошенничества и вымогательства, а также обеспечения тем самым неотвратимости наказания преступников.