https://ria.ru/20210628/sderzhivanie-1738842361.html

В Совбезе объяснили, к чему ведут попытки сдерживания России Западом

В Совбезе объяснили, к чему ведут попытки сдерживания России Западом - РИА Новости, 28.06.2021

В Совбезе объяснили, к чему ведут попытки сдерживания России Западом

Курс Запада на сдерживание развития России влечет за собой разрушение механизмов взаимодействия в области информационной безопасности, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T03:15

2021-06-28T03:15

2021-06-28T03:28

олег храмов

россия

в мире

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Курс Запада на сдерживание развития России влечет за собой разрушение механизмов взаимодействия в области информационной безопасности, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов.По его словам, продолжают звучать голословные политизированные обвинения в адрес России в совершении компьютерных атак с угрозами ответных воздействий на объекты российской информационной инфраструктуры.Храмов подчеркнул, что российские подходы к формированию системы международной информационной безопасности разделяют многие члены мирового сообщества, однако Запад не отказывается от конфронтации, вместо того, чтобы пойти на предметное профессиональное взаимодействие для предотвращения недопонимания и непреднамеренной эскалации инцидентов в киберпространстве, совместного расследования фактов кибермошенничества и вымогательства, а также обеспечения тем самым неотвратимости наказания преступников.

https://ria.ru/20210628/devyanostye-1738837268.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег храмов, россия, в мире