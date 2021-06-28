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Посол Салливан отказался комментировать дело американца Рида

Посол Салливан отказался комментировать дело американца Рида - РИА Новости, 28.06.2021

Посол Салливан отказался комментировать дело американца Рида

Посол США в России Джон Салливан не стал комментировать возможность обмена американца Тревора Рида, который осужден в РФ на 9 лет лишения свободы за драку с... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:51

2021-06-28T18:51

2021-06-28T18:51

тревор рид

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан не стал комментировать возможность обмена американца Тревора Рида, который осужден в РФ на 9 лет лишения свободы за драку с полицейскими, на заключенных в Соединенных Штатах россиян."Дело Тревора Рида затрагивалось на встрече президента Байдена и президента Путина в Женеве... Могу еще раз подчеркнуть, что для президента Байдена это дело является очень важным. Но не могу дать больше никаких комментариев", - сказал посол журналистам, отвечая на вопрос о возможности обмена Рида на россиян, отбывающих наказание в американских тюрьмах.В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что движения по вопросу обмена заключенными между Россией и США после саммита в Женеве нет, при этом подход Москвы по этому вопросу не изменился.Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ-США в Женеве 16 июня сообщил, что обсуждал с Байденом тему обмена осужденными, в этой сфере могут быть найдены компромиссы. В российских тюрьмах сейчас находятся 17 граждан США, такие данные приводила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Мосгорсуд 28 июня утвердил приговор Головинского районного суда Москвы, согласно которому прошлым летом студент из Техаса Тревор Рид получил 9 лет колонии за применение насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение. Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению.

https://ria.ru/20210614/putin-1736943474.html

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