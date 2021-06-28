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Адвокат рассказал, почему американец Рид не хочет просить о помиловании
Адвокат рассказал, почему американец Рид не хочет просить о помиловании - РИА Новости, 28.06.2021
Адвокат рассказал, почему американец Рид не хочет просить о помиловании
Американец Тревор Рид, осуждённый на девять лет за драку с полицейским, не намерен подавать президенту России прошение о помиловании, так как считает себя... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:03
2021-06-28T18:03
2021-06-28T18:27
сша
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Американец Тревор Рид, осуждённый на девять лет за драку с полицейским, не намерен подавать президенту России прошение о помиловании, так как считает себя невиновным, заявил журналистам адвокат осуждённого Сергей Никитенков."Нет, он не собирается (подавать прошение о помиловании - ред.). У него позиция, что он не виновен и не совершал данного преступления", - сказал адвокат.Он также заявил, что защитники Рида намерены подать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда утвердить приговор."Да, обязательно. Кассационная жалоба будет подана в установленном законом порядке, единственное что, после получения решения суда апелляционной инстанции в общей части", - заявил журналистам Сергей Никитенков.Ранее Мосгорсуд отказал в жалобе на приговор гражданину США Тревору Риду, осуждённому на 9 лет колонии за нападение на сотрудников полиции.
https://ria.ru/20210628/rid-1738888854.html
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Адвокат рассказал, почему американец Рид не хочет просить о помиловании
18:03 28.06.2021 (обновлено: 18:27 28.06.2021)
Адвокат: американец Рид не будет просить о помиловании, потому что не считает себя виновным