https://ria.ru/20210628/rid-1738943809.html

Адвокат рассказал, почему американец Рид не хочет просить о помиловании

Адвокат рассказал, почему американец Рид не хочет просить о помиловании - РИА Новости, 28.06.2021

Адвокат рассказал, почему американец Рид не хочет просить о помиловании

Американец Тревор Рид, осуждённый на девять лет за драку с полицейским, не намерен подавать президенту России прошение о помиловании, так как считает себя... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:03

2021-06-28T18:03

2021-06-28T18:27

сша

тревор рид

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Американец Тревор Рид, осуждённый на девять лет за драку с полицейским, не намерен подавать президенту России прошение о помиловании, так как считает себя невиновным, заявил журналистам адвокат осуждённого Сергей Никитенков."Нет, он не собирается (подавать прошение о помиловании - ред.). У него позиция, что он не виновен и не совершал данного преступления", - сказал адвокат.Он также заявил, что защитники Рида намерены подать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда утвердить приговор."Да, обязательно. Кассационная жалоба будет подана в установленном законом порядке, единственное что, после получения решения суда апелляционной инстанции в общей части", - заявил журналистам Сергей Никитенков.Ранее Мосгорсуд отказал в жалобе на приговор гражданину США Тревору Риду, осуждённому на 9 лет колонии за нападение на сотрудников полиции.

https://ria.ru/20210628/rid-1738888854.html

https://ria.ru/20210617/amerikatsy-1737487578.html

сша

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сша, тревор рид, россия