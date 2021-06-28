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В Раде назвали популизмом идею референдума о новой конституции
В Раде назвали популизмом идею референдума о новой конституции - РИА Новости, 28.06.2021
В Раде назвали популизмом идею референдума о новой конституции
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает популизмом идею принятия на всеукраинском референдуме новой конституции страны. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:01
2021-06-28T14:02
дмитрий разумков
партия "слуга народа"
верховная рада украины
украина
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КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает популизмом идею принятия на всеукраинском референдуме новой конституции страны.На Украине в понедельник отмечается 25-годовщина принятия конституции Украины. Основной закон страны был принят парламентом в 1996 году, тогда в стране была утверждена президентско-парламентская форма правления. В 2004 году была принята обновлённая конституция, согласно которой Украина стала парламентско-президентской республикой. Однако эта реформа была отменена при президенте Викторе Януковиче, в связи с чем его оппоненты обвиняли в узурпации власти. В 2014 году после смены власти в стране Верховная рада Украины проголосовала за восстановление конституции Украины в редакции 2004 года. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в 2018 году заявляла о намерении предъявить проект новой Конституции для утверждения его на референдуме в случае своей победы на президентских выборах. Некоторые политики высказывают подобные идеи и сейчас."Если мы говорим об изменении конституции через референдум, то, смотрите, когда кто-то говорит об изменении всего документа через всенародный референдум, я иначе как популизмом это назвать не могу. Потому что вынести вопрос целого закона на референдум, чтобы получить ответ "да" или "нет" просто невозможно. Потому что с какими-то позициями вы будете соглашаться, касательно каких-то будете выступать против, особенно в части обязательств. Поэтому могут выноситься отдельные аспекты", - заявил Разумков в понедельник в интервью телеканалу "Рада".Он считает действующий основной закон страны качественным документом."У нас хорошая конституция, по ней просто надо жить и ей нужно следовать, пользуясь и правами, и обязательствами. Потому что с правами у нас все хорошо, мы много о них говорим, а вот с обязанностями есть проблемы. Мы должны делать так, чтобы каждый на своём месте следовал обязанностям, которые также закреплены в конституции", - сказал он.Разумков также считает, что пока нет смысла вводить на Украине двухпалатный парламент. Глава парламента также не видит необходимости в смене формы правления в стране."Сегодня мы живем в парламентско-президентской республике. Кто-то считает, что Украина может быть президентской республикой. Кто-то, что она может быть президентско-парламентской республикой. Некоторые коллеги, наоборот, считают, что она должна быть парламентской республикой. Но это личное мнение, в том числе, депутатов. Но если мы посмотрим на восприятие обществом, ту же социологию, то большинство устраивает тот строй, который есть сегодня. Я не сторонник того, чтобы его менять", - сказал Разумков.
https://ria.ru/20210626/zelenskiy-1738749486.html
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дмитрий разумков, партия "слуга народа", верховная рада украины, украина
В Раде назвали популизмом идею референдума о новой конституции
14:01 28.06.2021 (обновлено: 14:02 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Спикер Верховной Рады назвал популизмом идею принятия новой конституции через референдум

Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает популизмом идею принятия на всеукраинском референдуме новой конституции страны.
На Украине в понедельник отмечается 25-годовщина принятия конституции Украины. Основной закон страны был принят парламентом в 1996 году, тогда в стране была утверждена президентско-парламентская форма правления. В 2004 году была принята обновлённая конституция, согласно которой Украина стала парламентско-президентской республикой. Однако эта реформа была отменена при президенте Викторе Януковиче, в связи с чем его оппоненты обвиняли в узурпации власти. В 2014 году после смены власти в стране Верховная рада Украины проголосовала за восстановление конституции Украины в редакции 2004 года. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в 2018 году заявляла о намерении предъявить проект новой Конституции для утверждения его на референдуме в случае своей победы на президентских выборах. Некоторые политики высказывают подобные идеи и сейчас.
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"Если мы говорим об изменении конституции через референдум, то, смотрите, когда кто-то говорит об изменении всего документа через всенародный референдум, я иначе как популизмом это назвать не могу. Потому что вынести вопрос целого закона на референдум, чтобы получить ответ "да" или "нет" просто невозможно. Потому что с какими-то позициями вы будете соглашаться, касательно каких-то будете выступать против, особенно в части обязательств. Поэтому могут выноситься отдельные аспекты", - заявил Разумков в понедельник в интервью телеканалу "Рада".
Он считает действующий основной закон страны качественным документом.
"У нас хорошая конституция, по ней просто надо жить и ей нужно следовать, пользуясь и правами, и обязательствами. Потому что с правами у нас все хорошо, мы много о них говорим, а вот с обязанностями есть проблемы. Мы должны делать так, чтобы каждый на своём месте следовал обязанностям, которые также закреплены в конституции", - сказал он.
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Разумков также считает, что пока нет смысла вводить на Украине двухпалатный парламент. Глава парламента также не видит необходимости в смене формы правления в стране.
"Сегодня мы живем в парламентско-президентской республике. Кто-то считает, что Украина может быть президентской республикой. Кто-то, что она может быть президентско-парламентской республикой. Некоторые коллеги, наоборот, считают, что она должна быть парламентской республикой. Но это личное мнение, в том числе, депутатов. Но если мы посмотрим на восприятие обществом, ту же социологию, то большинство устраивает тот строй, который есть сегодня. Я не сторонник того, чтобы его менять", - сказал Разумков.
 
Дмитрий РазумковПартия "Слуга народа"Верховная Рада УкраиныУкраина
 
 
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