https://ria.ru/20210628/referendum-1738899902.html

В Раде назвали популизмом идею референдума о новой конституции

В Раде назвали популизмом идею референдума о новой конституции - РИА Новости, 28.06.2021

В Раде назвали популизмом идею референдума о новой конституции

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает популизмом идею принятия на всеукраинском референдуме новой конституции страны. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:01

2021-06-28T14:01

2021-06-28T14:02

дмитрий разумков

партия "слуга народа"

верховная рада украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155804/86/1558048641_0:126:2419:1487_1920x0_80_0_0_a2bab3055717642fd3a64a4d30bbdc3f.jpg

КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает популизмом идею принятия на всеукраинском референдуме новой конституции страны.На Украине в понедельник отмечается 25-годовщина принятия конституции Украины. Основной закон страны был принят парламентом в 1996 году, тогда в стране была утверждена президентско-парламентская форма правления. В 2004 году была принята обновлённая конституция, согласно которой Украина стала парламентско-президентской республикой. Однако эта реформа была отменена при президенте Викторе Януковиче, в связи с чем его оппоненты обвиняли в узурпации власти. В 2014 году после смены власти в стране Верховная рада Украины проголосовала за восстановление конституции Украины в редакции 2004 года. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в 2018 году заявляла о намерении предъявить проект новой Конституции для утверждения его на референдуме в случае своей победы на президентских выборах. Некоторые политики высказывают подобные идеи и сейчас."Если мы говорим об изменении конституции через референдум, то, смотрите, когда кто-то говорит об изменении всего документа через всенародный референдум, я иначе как популизмом это назвать не могу. Потому что вынести вопрос целого закона на референдум, чтобы получить ответ "да" или "нет" просто невозможно. Потому что с какими-то позициями вы будете соглашаться, касательно каких-то будете выступать против, особенно в части обязательств. Поэтому могут выноситься отдельные аспекты", - заявил Разумков в понедельник в интервью телеканалу "Рада".Он считает действующий основной закон страны качественным документом."У нас хорошая конституция, по ней просто надо жить и ей нужно следовать, пользуясь и правами, и обязательствами. Потому что с правами у нас все хорошо, мы много о них говорим, а вот с обязанностями есть проблемы. Мы должны делать так, чтобы каждый на своём месте следовал обязанностям, которые также закреплены в конституции", - сказал он.Разумков также считает, что пока нет смысла вводить на Украине двухпалатный парламент. Глава парламента также не видит необходимости в смене формы правления в стране."Сегодня мы живем в парламентско-президентской республике. Кто-то считает, что Украина может быть президентской республикой. Кто-то, что она может быть президентско-парламентской республикой. Некоторые коллеги, наоборот, считают, что она должна быть парламентской республикой. Но это личное мнение, в том числе, депутатов. Но если мы посмотрим на восприятие обществом, ту же социологию, то большинство устраивает тот строй, который есть сегодня. Я не сторонник того, чтобы его менять", - сказал Разумков.

https://ria.ru/20210626/zelenskiy-1738749486.html

https://ria.ru/20210625/referendum-1738559690.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий разумков, партия "слуга народа", верховная рада украины, украина