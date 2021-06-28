В подмосковном Королеве упавшая ветка дерева насмерть задавила ребенка
23:08 28.06.2021 (обновлено: 23:16 28.06.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
В подмосковном Королеве упавшая ветка дерева насмерть задавила шестилетнего мальчика
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как на шестилетнего мальчика в Королеве упала большая ветка дерева, он скончался на месте, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"В городе Королеве проводится проверка по факту гибели ребенка в результате падения на него ветви дерева", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 28 июня в Королеве рядом с детской площадкой на шестилетнего мальчика упала крупная ветка дерева. От полученных травм ребенок скончался на месте. По данному факту организована доследственная проверка.
Добавляется, что следователем назначена экспертиза, опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее говорил РИА Новости, что в Москве ожидается "суперливень" - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер. Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди прогнозируются каждый день.
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