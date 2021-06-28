https://ria.ru/20210628/rebenok-1738977173.html

В подмосковном Королеве упавшая ветка дерева насмерть задавила ребенка

В подмосковном Королеве упавшая ветка дерева насмерть задавила ребенка - РИА Новости, 28.06.2021

В подмосковном Королеве упавшая ветка дерева насмерть задавила ребенка

Следователи организовали проверку после того, как на шестилетнего мальчика в Королеве упала большая ветка дерева, он скончался на месте, сообщила журналистам... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T23:08

2021-06-28T23:08

2021-06-28T23:16

евгений тишковец

ольга врадий

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как на шестилетнего мальчика в Королеве упала большая ветка дерева, он скончался на месте, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий."В городе Королеве проводится проверка по факту гибели ребенка в результате падения на него ветви дерева", - говорится в сообщении.Сообщается, что 28 июня в Королеве рядом с детской площадкой на шестилетнего мальчика упала крупная ветка дерева. От полученных травм ребенок скончался на месте. По данному факту организована доследственная проверка.Добавляется, что следователем назначена экспертиза, опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее говорил РИА Новости, что в Москве ожидается "суперливень" - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер. Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди прогнозируются каждый день.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/tok-1738951534.html

https://ria.ru/20210606/rebenok-1735899269.html

москва

московская область (подмосковье)

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евгений тишковец, ольга врадий, москва, московская область (подмосковье), происшествия