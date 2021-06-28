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Немерюк рассказал, когда посетители веранд могут зайти в ресторан
Немерюк рассказал, когда посетители веранд могут зайти в ресторан - РИА Новости, 28.06.2021
Немерюк рассказал, когда посетители веранд могут зайти в ресторан
Гости летних веранд без QR-кодов могут пройти в столичное заведение помыть руки, надев маску и соблюдая все меры предосторожности, сообщил руководитель... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:59
2021-06-28T16:06
коронавирус в россии
распространение коронавируса
алексей немерюк
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Гости летних веранд без QR-кодов могут пройти в столичное заведение помыть руки, надев маску и соблюдая все меры предосторожности, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк."Конечно же, можно пройти и помыть руки, надев маску и соблюдая все меры предосторожности", - заявил Немерюк, отвечая на вопрос, может ли гость летней веранды без QR-кода пройти в уборную.В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. При этом, до 12 июля можно будет посещать сезонные летние кафе и веранды Москвы без предъявления QR-кода.
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коронавирус в россии, алексей немерюк, здоровье - общество, москва, общество
Немерюк рассказал, когда посетители веранд могут зайти в ресторан
15:59 28.06.2021 (обновлено: 16:06 28.06.2021)
 
© АГН "Москва"Открытие COVID-free зоны в ресторане "Чайхона №1" на улице Дмитрия Ульянова в Москве
Открытие COVID-free зоны в ресторане Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© АГН "Москва"

Немерюк заявил, что посетители веранд без QR-кодов могут зайти в заведение, чтобы помыть руки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Гости летних веранд без QR-кодов могут пройти в столичное заведение помыть руки, надев маску и соблюдая все меры предосторожности, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
"Конечно же, можно пройти и помыть руки, надев маску и соблюдая все меры предосторожности", - заявил Немерюк, отвечая на вопрос, может ли гость летней веранды без QR-кода пройти в уборную.
В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. При этом, до 12 июля можно будет посещать сезонные летние кафе и веранды Москвы без предъявления QR-кода.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииАлексей НемерюкЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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