https://ria.ru/20210628/qr-kody-1738921101.html

Немерюк рассказал, когда посетители веранд могут зайти в ресторан

Немерюк рассказал, когда посетители веранд могут зайти в ресторан - РИА Новости, 28.06.2021

Немерюк рассказал, когда посетители веранд могут зайти в ресторан

Гости летних веранд без QR-кодов могут пройти в столичное заведение помыть руки, надев маску и соблюдая все меры предосторожности, сообщил руководитель... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:59

2021-06-28T15:59

2021-06-28T16:06

коронавирус в россии

распространение коронавируса

алексей немерюк

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Гости летних веранд без QR-кодов могут пройти в столичное заведение помыть руки, надев маску и соблюдая все меры предосторожности, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк."Конечно же, можно пройти и помыть руки, надев маску и соблюдая все меры предосторожности", - заявил Немерюк, отвечая на вопрос, может ли гость летней веранды без QR-кода пройти в уборную.В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. При этом, до 12 июля можно будет посещать сезонные летние кафе и веранды Москвы без предъявления QR-кода.

https://ria.ru/20210628/ptsr-1738920495.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, алексей немерюк, здоровье - общество, москва, общество