Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/qr-1738901056.html
Burger King организовал допуск в рестораны сети в Москве по QR-кодам
Burger King организовал допуск в рестораны сети в Москве по QR-кодам - РИА Новости, 28.06.2021
Burger King организовал допуск в рестораны сети в Москве по QR-кодам
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King организовала допуск для посетителей по QR-кодам в ресторанах Москвы, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:08
2021-06-28T14:08
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
burger king (бургер кинг)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569428726_0:92:3316:1957_1920x0_80_0_0_09591cb6f945d76541e3cb12a497ce45.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King организовала допуск для посетителей по QR-кодам в ресторанах Москвы, сообщили РИА Новости в компании.С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода."Мы полностью выполняем предписание властей и организовали допуск в рестораны по QR-кодам. Сейчас видим, что из всех желающих зайти к нам только около 10% имеет QR или является ребенком. Всем остальным мы предлагаем сделать заказ на вынос, для этого у нас организовано несколько сервисов", - говорится в сообщении.Компания также отмечает, что услуга "вынос к машине", когда сотрудник сети выносит заказ к автомобилю посетителя, оказалась особенно востребованной."Никогда не думал, что нам придется играть роль полицейских и проверять у гостей документы, но мы справимся. Я благодарен своим сотрудникам, которые смогли в кратчайшие сроки организовать контроль QR и максимально вежливо работают с неминуемым негативом со стороны гостей", - прокомментировал гендиректор компании "Бургер Кинг Россия" Дмитрий Медовый, слова которого приводятся.
https://radiosputnik.ria.ru/20210628/kody-1738856731.html
https://ria.ru/20210628/moskva-1738849270.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569428726_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_26008721409d25bf2bcc1fb22ab850b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, burger king (бургер кинг), москва
Burger King организовал допуск в рестораны сети в Москве по QR-кодам
14:08 28.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационная наклейка по соблюдению дистанции на дверях ресторана "Burger King" в Москве
Информационная наклейка по соблюдению дистанции на дверях ресторана Burger King в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Сеть Burger King организовала допуск в свои московские рестораны по QR-кодам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King организовала допуск для посетителей по QR-кодам в ресторанах Москвы, сообщили РИА Новости в компании.
С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
Пустой зал одного из ресторанов в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 09:45В России
В Москве начали проверять QR-коды у посетителей кафе и ресторанов
"Мы полностью выполняем предписание властей и организовали допуск в рестораны по QR-кодам. Сейчас видим, что из всех желающих зайти к нам только около 10% имеет QR или является ребенком. Всем остальным мы предлагаем сделать заказ на вынос, для этого у нас организовано несколько сервисов", - говорится в сообщении.
Компания также отмечает, что услуга "вынос к машине", когда сотрудник сети выносит заказ к автомобилю посетителя, оказалась особенно востребованной.
"Никогда не думал, что нам придется играть роль полицейских и проверять у гостей документы, но мы справимся. Я благодарен своим сотрудникам, которые смогли в кратчайшие сроки организовать контроль QR и максимально вежливо работают с неминуемым негативом со стороны гостей", - прокомментировал гендиректор компании "Бургер Кинг Россия" Дмитрий Медовый, слова которого приводятся.
Электронное меню (QR код) на столике летней веранды ресторана Сахалин в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 08:16Распространение коронавируса
Власти рассказали, где можно проверить QR-коды для посещения ресторанов
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииBurger King (Бургер Кинг)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий
08:44В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света
08:41Протестующие в Колумбии напали на автобусы и полицейские участки
08:34В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
Лента новостейМолния