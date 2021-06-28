https://ria.ru/20210628/qr-1738901056.html

Burger King организовал допуск в рестораны сети в Москве по QR-кодам

Burger King организовал допуск в рестораны сети в Москве по QR-кодам - РИА Новости, 28.06.2021

Burger King организовал допуск в рестораны сети в Москве по QR-кодам

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King организовала допуск для посетителей по QR-кодам в ресторанах Москвы, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:08

2021-06-28T14:08

2021-06-28T14:08

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

burger king (бургер кинг)

москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King организовала допуск для посетителей по QR-кодам в ресторанах Москвы, сообщили РИА Новости в компании.С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода."Мы полностью выполняем предписание властей и организовали допуск в рестораны по QR-кодам. Сейчас видим, что из всех желающих зайти к нам только около 10% имеет QR или является ребенком. Всем остальным мы предлагаем сделать заказ на вынос, для этого у нас организовано несколько сервисов", - говорится в сообщении.Компания также отмечает, что услуга "вынос к машине", когда сотрудник сети выносит заказ к автомобилю посетителя, оказалась особенно востребованной."Никогда не думал, что нам придется играть роль полицейских и проверять у гостей документы, но мы справимся. Я благодарен своим сотрудникам, которые смогли в кратчайшие сроки организовать контроль QR и максимально вежливо работают с неминуемым негативом со стороны гостей", - прокомментировал гендиректор компании "Бургер Кинг Россия" Дмитрий Медовый, слова которого приводятся.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/kody-1738856731.html

https://ria.ru/20210628/moskva-1738849270.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, burger king (бургер кинг), москва