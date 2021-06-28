https://ria.ru/20210628/qr-1738901056.html
Burger King организовал допуск в рестораны сети в Москве по QR-кодам
Burger King организовал допуск в рестораны сети в Москве по QR-кодам - РИА Новости, 28.06.2021
Burger King организовал допуск в рестораны сети в Москве по QR-кодам
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King организовала допуск для посетителей по QR-кодам в ресторанах Москвы, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:08
2021-06-28T14:08
2021-06-28T14:08
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burger king (бургер кинг)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King организовала допуск для посетителей по QR-кодам в ресторанах Москвы, сообщили РИА Новости в компании.С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода."Мы полностью выполняем предписание властей и организовали допуск в рестораны по QR-кодам. Сейчас видим, что из всех желающих зайти к нам только около 10% имеет QR или является ребенком. Всем остальным мы предлагаем сделать заказ на вынос, для этого у нас организовано несколько сервисов", - говорится в сообщении.Компания также отмечает, что услуга "вынос к машине", когда сотрудник сети выносит заказ к автомобилю посетителя, оказалась особенно востребованной."Никогда не думал, что нам придется играть роль полицейских и проверять у гостей документы, но мы справимся. Я благодарен своим сотрудникам, которые смогли в кратчайшие сроки организовать контроль QR и максимально вежливо работают с неминуемым негативом со стороны гостей", - прокомментировал гендиректор компании "Бургер Кинг Россия" Дмитрий Медовый, слова которого приводятся.
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, burger king (бургер кинг), москва
Burger King организовал допуск в рестораны сети в Москве по QR-кодам
Сеть Burger King организовала допуск в свои московские рестораны по QR-кодам
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King организовала допуск для посетителей по QR-кодам в ресторанах Москвы
, сообщили РИА Новости в компании.
С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
"Мы полностью выполняем предписание властей и организовали допуск в рестораны по QR-кодам. Сейчас видим, что из всех желающих зайти к нам только около 10% имеет QR или является ребенком. Всем остальным мы предлагаем сделать заказ на вынос, для этого у нас организовано несколько сервисов", - говорится в сообщении.
Компания также отмечает, что услуга "вынос к машине", когда сотрудник сети выносит заказ к автомобилю посетителя, оказалась особенно востребованной.
"Никогда не думал, что нам придется играть роль полицейских и проверять у гостей документы, но мы справимся. Я благодарен своим сотрудникам, которые смогли в кратчайшие сроки организовать контроль QR и максимально вежливо работают с неминуемым негативом со стороны гостей", - прокомментировал гендиректор компании "Бургер Кинг Россия" Дмитрий Медовый, слова которого приводятся.