Роль командира в Вооруженных силах многократно возросла, заявил Путин

"Сегодня от командирского состава Вооруженных сил прямо зависит боеготовность воинских частей и соединений. Конечно, и всегда было так. Но сегодня это особенно важно. Ратное мастерство и воинский дух личного состава, умение действовать быстро, грамотно, четко и слаженно в современных условиях в значительной степени, с учетом новейшей техники, зависит от командира. Роль и ответственность командира сейчас многократно возрастает", - сказал Путин в понедельник на встрече с выпускниками военных вузов.