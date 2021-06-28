https://ria.ru/20210628/putin-1738882543.html
Путин проведет совещания по подготовке к прямой линии
Путин проведет совещания по подготовке к прямой линии - РИА Новости, 28.06.2021
Путин проведет совещания по подготовке к прямой линии
Президент России Владимир Путин в понедельник и вторник проведет совещания с экспертами и своей администрацией по подготовке к прямой линии, сообщил... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:20
2021-06-28T12:20
2021-06-28T12:20
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник и вторник проведет совещания с экспертами и своей администрацией по подготовке к прямой линии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."На вторую половину дня, на вечер у президента запланировано внутреннее совещание с экспертами, со своей администрацией в рамках подготовки к прямой линии. Аналогичное совещание будет также завтра, тоже будет вестись подготовка", - сказал Песков журналистам.Прямая линия с президентом России пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени.
https://ria.ru/20210628/putin-1738860111.html
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россия, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, политика
Путин проведет совещания по подготовке к прямой линии
Путин проведет совещания с экспертами и своей администрацией по подготовке к прямой линии