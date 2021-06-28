https://ria.ru/20210628/prokat-1738866405.html
Вторую неделю подряд по итогам уикенда прокат возглавили те же фильмы
Вторую неделю подряд по итогам уикенда прокат возглавили те же фильмы - РИА Новости, 28.06.2021
Вторую неделю подряд по итогам уикенда прокат возглавили те же фильмы
Три первые строчки таблицы результатов сборов кинотеатров не изменились вторую неделю подряд. Зарубежный мультфильм режиссера Энрико Касароса "Лука" вновь... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:09
2021-06-28T11:09
2021-06-28T12:13
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Три первые строчки таблицы результатов сборов кинотеатров не изменились вторую неделю подряд. Зарубежный мультфильм режиссера Энрико Касароса "Лука" вновь возглавил прокат в России и СНГ со сборами 85,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Премьера картины в России состоялась 17 июня. Действие происходит в живописном приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере, где Лука и его лучший друг Альберто проводят летние каникулы. Мальчики, конечно, скрывают, что на самом деле они морские монстры из глубин лагуны.На втором месте рейтинга – иностранный комедийный боевик "Телохранитель жены киллера" Патрика Хьюза, в котором играют Сальма Хайек, Райан Рейнолдьс и Сэмюэл Л. Джексон. Фильм собрал 57,8 миллиона рублей за прошедший уикенд. На третьем месте – фильм "Круэлла" Крэйга Гиллеспи, собравший за выходные 46,7 миллиона рублей.Четвертую позицию занял американский боевик Джонатана Хенсли "Ледяной драйв", собравший 24,8 миллиона рублей, уточняет портал. Замыкает пятерку лидеров российская приключенческая комедия "Бендер: Начало" Игоря Зайцева, которая собрала 22,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210626/kino-1738621432.html
https://ria.ru/20210627/kino-1738489963.html
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кино и сериалы, новости культуры, сальма хайек
Вторую неделю подряд по итогам уикенда прокат возглавили те же фильмы
11:09 28.06.2021 (обновлено: 12:13 28.06.2021)
Мультфильм "Лука" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Три первые строчки таблицы результатов сборов кинотеатров не изменились вторую неделю подряд. Зарубежный мультфильм режиссера Энрико Касароса "Лука" вновь возглавил прокат в России и СНГ со сборами 85,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил
портал kinobusiness.com.
Премьера картины в России состоялась 17 июня. Действие происходит в живописном приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере, где Лука и его лучший друг Альберто проводят летние каникулы. Мальчики, конечно, скрывают, что на самом деле они морские монстры из глубин лагуны.
На втором месте рейтинга – иностранный комедийный боевик "Телохранитель жены киллера" Патрика Хьюза, в котором играют Сальма Хайек, Райан Рейнолдьс и Сэмюэл Л. Джексон. Фильм собрал 57,8 миллиона рублей за прошедший уикенд.
На третьем месте – фильм "Круэлла" Крэйга Гиллеспи, собравший за выходные 46,7 миллиона рублей.
Четвертую позицию занял американский боевик Джонатана Хенсли "Ледяной драйв", собравший 24,8 миллиона рублей, уточняет портал. Замыкает пятерку лидеров российская приключенческая комедия "Бендер: Начало" Игоря Зайцева, которая собрала 22,8 миллиона рублей.