https://ria.ru/20210628/proisshestviya-1738957139.html

В Белгородской области трое рабочих пострадали при обрушении печи

В Белгородской области трое рабочих пострадали при обрушении печи - РИА Новости, 28.06.2021

В Белгородской области трое рабочих пострадали при обрушении печи

Трое рабочих получили травмы в результате обрушения металлоконструкций печи на АО "Оскольский электрометаллургический комбинат имени А.А. Угарова" в... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T19:10

2021-06-28T19:10

2021-06-28T19:10

россия

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Трое рабочих получили травмы в результате обрушения металлоконструкций печи на АО "Оскольский электрометаллургический комбинат имени А.А. Угарова" в Белгородской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону."По предварительным данным, вечером 27 июня 2021 года сталевар электропечи с двумя подручными проводили подготовку печи к загрузке и плавке металла. В это время произошло обрушение, в результате чего трое рабочих были травмированы", - говорится в сообщении.По данным следствия, двое рабочих доставлены в больницу, сталевар от госпитализации отказался.СК начал доследственную проверку по факту случившегося. После разбора завалов следователями будет осмотрено место происшествия. Из служебного помещения изъята документация, регламентирующая трудовую деятельность пострадавших и касающаяся соблюдения техники безопасности.

https://ria.ru/20210624/belgorod-1738358148.html

россия

белгородская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия