https://ria.ru/20210628/proisshestviya-1738957139.html
В Белгородской области трое рабочих пострадали при обрушении печи
В Белгородской области трое рабочих пострадали при обрушении печи - РИА Новости, 28.06.2021
В Белгородской области трое рабочих пострадали при обрушении печи
Трое рабочих получили травмы в результате обрушения металлоконструкций печи на АО "Оскольский электрометаллургический комбинат имени А.А. Угарова" в... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T19:10
2021-06-28T19:10
2021-06-28T19:10
россия
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Трое рабочих получили травмы в результате обрушения металлоконструкций печи на АО "Оскольский электрометаллургический комбинат имени А.А. Угарова" в Белгородской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону."По предварительным данным, вечером 27 июня 2021 года сталевар электропечи с двумя подручными проводили подготовку печи к загрузке и плавке металла. В это время произошло обрушение, в результате чего трое рабочих были травмированы", - говорится в сообщении.По данным следствия, двое рабочих доставлены в больницу, сталевар от госпитализации отказался.СК начал доследственную проверку по факту случившегося. После разбора завалов следователями будет осмотрено место происшествия. Из служебного помещения изъята документация, регламентирующая трудовую деятельность пострадавших и касающаяся соблюдения техники безопасности.
https://ria.ru/20210624/belgorod-1738358148.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия
В Белгородской области трое рабочих пострадали при обрушении печи
В Белгородской области трое рабочих пострадали при обрушении печи на металлургическом комбинате
ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости.
Трое рабочих получили травмы в результате обрушения металлоконструкций печи на АО "Оскольский электрометаллургический комбинат имени А.А. Угарова" в Белгородской области
, сообщает в понедельник управление СК РФ
по региону.
"По предварительным данным, вечером 27 июня 2021 года сталевар электропечи с двумя подручными проводили подготовку печи к загрузке и плавке металла. В это время произошло обрушение, в результате чего трое рабочих были травмированы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, двое рабочих доставлены в больницу, сталевар от госпитализации отказался.
СК начал доследственную проверку по факту случившегося. После разбора завалов следователями будет осмотрено место происшествия. Из служебного помещения изъята документация, регламентирующая трудовую деятельность пострадавших и касающаяся соблюдения техники безопасности.