https://ria.ru/20210628/proisshestvie-1738866769.html

В Пермском крае задержали подозреваемого в расстреле бывшей супруги

В Пермском крае задержали подозреваемого в расстреле бывшей супруги - РИА Новости, 28.06.2021

В Пермском крае задержали подозреваемого в расстреле бывшей супруги

Правоохранители задержали жителя Пермского края по подозрению в убийстве из ружья бывшей супруги и её сестры с мужем, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:09

2021-06-28T11:09

2021-06-28T11:48

россия

горнозаводский район

скр

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 28 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Пермского края по подозрению в убийстве из ружья бывшей супруги и её сестры с мужем, сообщает региональное следственное управление СКР.По данным ведомства, инцидент произошёл в Горнозаводском районе Пермского края. Семья отдыхала на берегу реки Койвы. Через некоторое время подъехал мужчина, который на почве личных неприязненных отношений начал стрелять из ружья в сторону родственников. По версии следователей, он смертельно ранил бывшую супругу, её сестру и мужа сестры."Вечером 27 июня на берегу реки Койва …были обнаружены тела троих местных жителей: двух женщин 1980 и 1977 годов рождения и мужчины 1954 года рождения с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Уточняется, что подозреваемый в преступлении был установлен и утром в понедельник задержан в своем доме в посёлке Бисер, это местный житель 1963 года рождения.Следователи планируют в ближайшее время предъявить мужчине обвинение.

https://radiosputnik.ria.ru/20200314/1568613696.html

https://ria.ru/20210414/srok-1728217000.html

россия

горнозаводский район

пермский край

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россия, горнозаводский район, скр, пермский край, происшествия