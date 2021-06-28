https://ria.ru/20210628/proisshestvie-1738857917.html

Пьяный житель Улан-Удэ помочился на крышу собора

Пьяный житель Улан-Удэ помочился на крышу собора - РИА Новости, 28.06.2021

Пьяный житель Улан-Удэ помочился на крышу собора

Полиция задержала двух молодых жителей Улан-Удэ, один из которых пьяным забрался на крышу собора и осквернил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T10:09

2021-06-28T10:09

2021-06-28T12:06

религия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

улан-удэ

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КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Полиция задержала двух молодых жителей Улан-Удэ, один из которых пьяным забрался на крышу собора и осквернил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МВД.По его данным, в соцсетях Улан-Удэ было опубликовано видео, на котором неизвестный молодой человек взобрался на крышу одного из православных храмов города."В результате проведенных розыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны двое правонарушителей. 20-летние улан-удэнцы, не учащиеся и не работающие, пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения, и принесли извинения за свой поступок", - сообщили в главке.По его данным, материалы предварительной проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.В СУСК Бурятии сообщили, что в одном из пабликов социальной сети был размещен пост с видео, содержащим непристойные действия молодого человека.По данным следствия, юноша, находясь на крыше Свято-Одигитриевского кафедрального собора Улан-Удэ, памятника архитектуры сибирского барокко середины XVIII века, "своим неприличным поступком выразил неуважение к обществу и оскорблению религиозных чувств верующих".На размещенном в соцсетях фото молодой человек, отвернувшись, мочится на крышу.

https://ria.ru/20210626/garazh-1738734260.html

https://ria.ru/20210615/minirovanie-1737014663.html

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религия, россия, следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия