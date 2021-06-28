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Пьяный житель Улан-Удэ помочился на крышу собора
Пьяный житель Улан-Удэ помочился на крышу собора - РИА Новости, 28.06.2021
Пьяный житель Улан-Удэ помочился на крышу собора
Полиция задержала двух молодых жителей Улан-Удэ, один из которых пьяным забрался на крышу собора и осквернил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T10:09
2021-06-28T12:06
религия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
улан-удэ
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Полиция задержала двух молодых жителей Улан-Удэ, один из которых пьяным забрался на крышу собора и осквернил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МВД.По его данным, в соцсетях Улан-Удэ было опубликовано видео, на котором неизвестный молодой человек взобрался на крышу одного из православных храмов города."В результате проведенных розыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны двое правонарушителей. 20-летние улан-удэнцы, не учащиеся и не работающие, пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения, и принесли извинения за свой поступок", - сообщили в главке.По его данным, материалы предварительной проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.В СУСК Бурятии сообщили, что в одном из пабликов социальной сети был размещен пост с видео, содержащим непристойные действия молодого человека.По данным следствия, юноша, находясь на крыше Свято-Одигитриевского кафедрального собора Улан-Удэ, памятника архитектуры сибирского барокко середины XVIII века, "своим неприличным поступком выразил неуважение к обществу и оскорблению религиозных чувств верующих".На размещенном в соцсетях фото молодой человек, отвернувшись, мочится на крышу.
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религия, россия, следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия
Пьяный житель Улан-Удэ помочился на крышу собора
10:09 28.06.2021 (обновлено: 12:06 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Полиция задержала двух молодых жителей Улан-Удэ, один из которых помочился на крышу собора

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Полиция задержала двух молодых жителей Улан-Удэ, один из которых пьяным забрался на крышу собора и осквернил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МВД.
По его данным, в соцсетях Улан-Удэ было опубликовано видео, на котором неизвестный молодой человек взобрался на крышу одного из православных храмов города.
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"В результате проведенных розыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны двое правонарушителей. 20-летние улан-удэнцы, не учащиеся и не работающие, пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения, и принесли извинения за свой поступок", - сообщили в главке.
По его данным, материалы предварительной проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
В СУСК Бурятии сообщили, что в одном из пабликов социальной сети был размещен пост с видео, содержащим непристойные действия молодого человека.
По данным следствия, юноша, находясь на крыше Свято-Одигитриевского кафедрального собора Улан-Удэ, памятника архитектуры сибирского барокко середины XVIII века, "своим неприличным поступком выразил неуважение к обществу и оскорблению религиозных чувств верующих".
"По данному факту следственным отделом...возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний)", - сообщили в СК региона.
На размещенном в соцсетях фото молодой человек, отвернувшись, мочится на крышу.
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