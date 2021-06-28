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В Приморье прокуратура начала проверку после обрушения подвесного моста
В Приморье прокуратура начала проверку после обрушения подвесного моста - РИА Новости, 28.06.2021
В Приморье прокуратура начала проверку после обрушения подвесного моста
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения подвесного моста через реку Уссури в районе села Полыниха в Чугуевском муниципальном округе Приморья, где... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:18
2021-06-28T14:18
2021-06-28T14:18
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения подвесного моста через реку Уссури в районе села Полыниха в Чугуевском муниципальном округе Приморья, где введён режим ЧС, сообщает краевое надзорное ведомство.Ранее сообщалось, что режим ЧС муниципального характера введен в Чугуевском муниципальном округе Приморья из-за того, что одно из сел оказалось изолировано из-за повреждения подвесного моста сильным ветром. Организована переправа, на лодке в село доставляют продукты, медикаменты и другие товары.По информации надзорного ведомства, на место выехал прокурор Чугуевского округа Владимир Криволапов, который "проверил организацию подвоза населению продуктов питания и товаров первой необходимости".Ранее власти озвучили предварительную стоимость ремонта моста - 1,5 миллиона рублей. Срок ремонта - два месяца.В селе Полыниха живет 71 человек, из них 15 детей, социально значимых объектов, больных и лиц, требующих срочной медицинской помощи, нет, отмечают власти.
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приморский край, происшествия
В Приморье прокуратура начала проверку после обрушения подвесного моста
В Приморье прокуратура организовала проверку после обрушения подвесного моста
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости.
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения подвесного моста через реку Уссури в районе села Полыниха в Чугуевском муниципальном округе Приморья
, где введён режим ЧС, сообщает краевое надзорное ведомство.
Ранее сообщалось, что режим ЧС муниципального характера введен в Чугуевском муниципальном округе Приморья из-за того, что одно из сел оказалось изолировано из-за повреждения подвесного моста сильным ветром. Организована переправа, на лодке в село доставляют продукты, медикаменты и другие товары.
"Прокуратура организовала проверку по факту обрушения подвесного моста через реку Уссури... По результатам проверки прокуратура даст оценку реализации органами местного самоуправления полномочий по содержанию подвесного моста, обеспечению безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.
По информации надзорного ведомства, на место выехал прокурор Чугуевского округа Владимир Криволапов, который "проверил организацию подвоза населению продуктов питания и товаров первой необходимости".
Ранее власти озвучили предварительную стоимость ремонта моста - 1,5 миллиона рублей. Срок ремонта - два месяца.
В селе Полыниха живет 71 человек, из них 15 детей, социально значимых объектов, больных и лиц, требующих срочной медицинской помощи, нет, отмечают власти.