https://ria.ru/20210628/primore-1738902825.html

В Приморье прокуратура начала проверку после обрушения подвесного моста

В Приморье прокуратура начала проверку после обрушения подвесного моста - РИА Новости, 28.06.2021

В Приморье прокуратура начала проверку после обрушения подвесного моста

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения подвесного моста через реку Уссури в районе села Полыниха в Чугуевском муниципальном округе Приморья, где... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:18

2021-06-28T14:18

2021-06-28T14:18

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения подвесного моста через реку Уссури в районе села Полыниха в Чугуевском муниципальном округе Приморья, где введён режим ЧС, сообщает краевое надзорное ведомство.Ранее сообщалось, что режим ЧС муниципального характера введен в Чугуевском муниципальном округе Приморья из-за того, что одно из сел оказалось изолировано из-за повреждения подвесного моста сильным ветром. Организована переправа, на лодке в село доставляют продукты, медикаменты и другие товары.По информации надзорного ведомства, на место выехал прокурор Чугуевского округа Владимир Криволапов, который "проверил организацию подвоза населению продуктов питания и товаров первой необходимости".Ранее власти озвучили предварительную стоимость ремонта моста - 1,5 миллиона рублей. Срок ремонта - два месяца.В селе Полыниха живет 71 человек, из них 15 детей, социально значимых объектов, больных и лиц, требующих срочной медицинской помощи, нет, отмечают власти.

https://ria.ru/20210628/primore-1738870143.html

приморский край

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приморский край, происшествия