https://ria.ru/20210628/pravda-1738968860.html

В Москве восстановили движение по улице Правды

В Москве восстановили движение по улице Правды - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве восстановили движение по улице Правды

Движение по улице Правды в Москве, где днем обрушилась крыша, восстановили, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T20:57

2021-06-28T20:57

2021-06-28T21:22

городское хозяйство москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение по улице Правды в Москве, где днем обрушилась крыша, восстановили, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Крыша здания обрушилась на улице Правды в понедельник днем, в период непогоды. Движение по улице перекрыли в обоих направлениях из-за работ по уборке проезжей части."Движение по улице Правды восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210628/moskva-1738900616.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, происшествия