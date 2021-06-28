https://ria.ru/20210628/pravda-1738968860.html
В Москве восстановили движение по улице Правды
В Москве восстановили движение по улице Правды - РИА Новости, 28.06.2021
В Москве восстановили движение по улице Правды
Движение по улице Правды в Москве, где днем обрушилась крыша, восстановили, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T20:57
2021-06-28T20:57
2021-06-28T21:22
городское хозяйство москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение по улице Правды в Москве, где днем обрушилась крыша, восстановили, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Крыша здания обрушилась на улице Правды в понедельник днем, в период непогоды. Движение по улице перекрыли в обоих направлениях из-за работ по уборке проезжей части."Движение по улице Правды восстановлено", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, происшествия
В Москве восстановили движение по улице Правды
20:57 28.06.2021 (обновлено: 21:22 28.06.2021)
В Москве восстановили движение по улице Правды