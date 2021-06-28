https://ria.ru/20210628/posobiya-1738852348.html

Правительство выделило средства на новые пособия беременным и родителям

Правительство выделило средства на новые пособия беременным и родителям - РИА Новости, 28.06.2021

Правительство выделило средства на новые пособия беременным и родителям

Кабмин РФ выделил более 46 миллиардов рублей из резервного фонда на выплату новых пособий беременным и родителям-одиночкам, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T09:05

2021-06-28T09:05

2021-06-28T09:53

россия

антон котяков

михаил мишустин

правительство рф

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Кабмин РФ выделил более 46 миллиардов рублей из резервного фонда на выплату новых пособий беременным и родителям-одиночкам, сообщает пресс-служба правительства России.С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет."Свыше 46,6 миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Оформить такие выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Спецвыплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности до рождения ребенка и находящимся в трудной ситуации, будут составлять порядка 6,3 тысячи рублей (половина прожиточного минимума по региону). В текущем году такую поддержку получат более 400 тысяч женщин, на это будут выделены 10 миллиардов рублей."Специальные выплаты назначены детям от 8 до 17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Получить их смогут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер такого пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребёнка и в среднем составляет около 5,5 тысяч рублей в месяц", - добавляется в сообщении.До конца текущего года выплату будут получать одинокие родители более чем миллиона детей. На это будут выделены более 36 миллиардов рублей."Председатель правительства поручил министру труда Антону Котякову обеспечить детальное информирование граждан о возможности получать новые выплаты", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210615/putin-1737120613.html

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россия, антон котяков, михаил мишустин, правительство рф, общество