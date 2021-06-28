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Правительство выделило средства на новые пособия беременным и родителям
Правительство выделило средства на новые пособия беременным и родителям - РИА Новости, 28.06.2021
Правительство выделило средства на новые пособия беременным и родителям
Кабмин РФ выделил более 46 миллиардов рублей из резервного фонда на выплату новых пособий беременным и родителям-одиночкам, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T09:05
2021-06-28T09:53
россия
антон котяков
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Кабмин РФ выделил более 46 миллиардов рублей из резервного фонда на выплату новых пособий беременным и родителям-одиночкам, сообщает пресс-служба правительства России.С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет."Свыше 46,6 миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Оформить такие выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Спецвыплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности до рождения ребенка и находящимся в трудной ситуации, будут составлять порядка 6,3 тысячи рублей (половина прожиточного минимума по региону). В текущем году такую поддержку получат более 400 тысяч женщин, на это будут выделены 10 миллиардов рублей."Специальные выплаты назначены детям от 8 до 17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Получить их смогут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер такого пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребёнка и в среднем составляет около 5,5 тысяч рублей в месяц", - добавляется в сообщении.До конца текущего года выплату будут получать одинокие родители более чем миллиона детей. На это будут выделены более 36 миллиардов рублей."Председатель правительства поручил министру труда Антону Котякову обеспечить детальное информирование граждан о возможности получать новые выплаты", - добавляется в сообщении.
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россия, антон котяков, михаил мишустин, правительство рф, общество
Правительство выделило средства на новые пособия беременным и родителям
09:05 28.06.2021 (обновлено: 09:53 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Правительство выделило более 46 миллиардов рублей на новые пособия беременным и родителям

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Кабмин РФ выделил более 46 миллиардов рублей из резервного фонда на выплату новых пособий беременным и родителям-одиночкам, сообщает пресс-служба правительства России.
С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.
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"Свыше 46,6 миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Оформить такие выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Спецвыплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности до рождения ребенка и находящимся в трудной ситуации, будут составлять порядка 6,3 тысячи рублей (половина прожиточного минимума по региону). В текущем году такую поддержку получат более 400 тысяч женщин, на это будут выделены 10 миллиардов рублей.
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"Специальные выплаты назначены детям от 8 до 17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Получить их смогут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер такого пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребёнка и в среднем составляет около 5,5 тысяч рублей в месяц", - добавляется в сообщении.
До конца текущего года выплату будут получать одинокие родители более чем миллиона детей. На это будут выделены более 36 миллиардов рублей.
"Председатель правительства поручил министру труда Антону Котякову обеспечить детальное информирование граждан о возможности получать новые выплаты", - добавляется в сообщении.
 
РоссияАнтон КотяковМихаил МишустинПравительство РФОбщество
 
 
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