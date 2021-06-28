https://ria.ru/20210628/pogoda-1738848426.html

Метеоролог рассказал о погоде в Москве в понедельник

Метеоролог рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 28.06.2021

Метеоролог рассказал о погоде в Москве в понедельник

Дождь, гроза, град и до 31 градуса тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T07:55

2021-06-28T07:55

2021-06-28T07:55

александр синенков

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дождь, гроза, град и до 31 градуса тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве облачная с прояснениями погода, ливневой дождь, гроза, местами град. Температура воздуха повысится до плюс 29-31 в столице, в Подмосковье до плюс 27-32", — рассказал Синенков.Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210628/teplo-1738842215.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество