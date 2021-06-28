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Метеоролог рассказал о погоде в Москве в понедельник
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 28.06.2021
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в понедельник
Дождь, гроза, град и до 31 градуса тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T07:55
2021-06-28T07:55
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дождь, гроза, град и до 31 градуса тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве облачная с прояснениями погода, ливневой дождь, гроза, местами град. Температура воздуха повысится до плюс 29-31 в столице, в Подмосковье до плюс 27-32", — рассказал Синенков.Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба.
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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:55 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевочки перебегают через дорогу во время сильного дождя в Москве
Девочки перебегают через дорогу во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дождь, гроза, град и до 31 градуса тепла ожидается в Москве в понедельник

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дождь, гроза, град и до 31 градуса тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве облачная с прояснениями погода, ливневой дождь, гроза, местами град. Температура воздуха повысится до плюс 29-31 в столице, в Подмосковье до плюс 27-32", — рассказал Синенков.
Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба.
Девушка в жаркую погоду в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в начале июля
 
Александр СиненковПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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