Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210628/pogoda-1738838311.html
Вильфанд рассказал, когда закончится экстремальная жара
Вильфанд рассказал, когда закончится экстремальная жара - РИА Новости, 28.06.2021
Вильфанд рассказал, когда закончится экстремальная жара
Температура в центре Европейской России начнет снижаться в понедельник со второй половины дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T00:50
2021-06-28T01:12
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730682266_0:316:3068:2042_1920x0_80_0_0_9bc6d6a1b818a679761e1eec4417e3a0.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Температура в центре Европейской России начнет снижаться в понедельник со второй половины дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик уточнил, что такая ситуация ожидается в Центральном федеральном округе."Воздушные массы будут подниматься от подстилающей поверхности вверх, и уже будет нормальная метеорологическая ситуация… В первой половине дня температура в Москве будет до 30 градусов, а во второй половине дня — формирование облаков и осадки", — сказал Вильфанд.Он добавил, что на большей части столичного региона прогнозируются кратковременные, местами сильные осадки, а также ветер до 20 метров в секунду.По прогнозам синоптиков, ночные температуры снизятся с 25 до 15 градусов в ночь на среду."Ночи теплые, но не удушающе теплые, как это было в предыдущие дни", — добавил Вильфанд.Ученый также подчеркнул, что в четверг и пятницу температура вновь начнет повышаться — пока до 27 градусов.
https://ria.ru/20210627/iyul-1738784952.html
https://ria.ru/20210627/moskva-1738833916.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730682266_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_26399e4d6155a5c40560f50e81a82775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
Вильфанд рассказал, когда закончится экстремальная жара
00:50 28.06.2021 (обновлено: 01:12 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина проходит мимо работающих фонтанов в парке "Ходынское поле" в Москве
Женщина проходит мимо работающих фонтанов в парке Ходынское поле в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

В Гидрометцентре рассказали, когда закончится экстремальная жара в Центральной России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Температура в центре Европейской России начнет снижаться в понедельник со второй половины дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Период экстремальной погоды, по расчетам Росгидромета… заканчивается до полудня 28 июня. Еще утро может быть очень теплым. Циркуляция воздуха в атмосфере существенно меняется... Температурный фон совершенно другой. Во вторник в Москве будет 24-26 градусов, но все равно на шесть градусов выше нормы", — сказал он.

Синоптик уточнил, что такая ситуация ожидается в Центральном федеральном округе.
"Воздушные массы будут подниматься от подстилающей поверхности вверх, и уже будет нормальная метеорологическая ситуация… В первой половине дня температура в Москве будет до 30 градусов, а во второй половине дня — формирование облаков и осадки", — сказал Вильфанд.
Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
Вчера, 10:10
Синоптики рассказали о погоде в июле
Он добавил, что на большей части столичного региона прогнозируются кратковременные, местами сильные осадки, а также ветер до 20 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, ночные температуры снизятся с 25 до 15 градусов в ночь на среду.
"Ночи теплые, но не удушающе теплые, как это было в предыдущие дни", — добавил Вильфанд.
Ученый также подчеркнул, что в четверг и пятницу температура вновь начнет повышаться — пока до 27 градусов.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
Вчера, 22:58
В МЧС предупредили о грозе с ливнем и ветре в понедельник в Москве
 
РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Вероятный виновник ДТП под Астраханью, где пострадали люди, не имел прав
08:22В Румынии выступили за расширение военного присутствия США в Черном море
08:16В Москве проверить QR-коды можно в приложениях дептранса
08:04Под Волгоградом при ДТП с участием автобуса пострадали три человека
07:55Метеоролог рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:51Во Владивостоке произошло ДТП с восемью машинами
07:42Forbes: состояние Илона Маска выросло почти на десять миллиардов долларов
07:33Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам
07:21В ДТП в Астраханской области пострадали восемь человек
07:18В Совбезе рассказали о новых мерах в сфере кибербезопасности
07:03NYT: США атаковали базу для запуска дронов проиранских ополченцев в Ираке
06:42Работавшая в Ухане ученый назвала возможную причину появления COVID-19
06:33Компартия Китая назвала образцовым межпартийное сотрудничество с Россией
06:27При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ
06:24В Китае выразили уверенность в процветании России при Путине
06:21Эксперты дали советы по уходу за кожей и волосами летом
06:08Главком ВС Мьянмы заявил, что обсудил с Шойгу вопросы ПВО
05:52Российские пекари предупредили о риске роста цен на хлеб
05:16Генерал СБУ развеял заблуждение украинцев о войне с Россией
05:16Российская военная авиация совершила учебные полеты над Средиземным морем
Лента новостейМолния