https://ria.ru/20210628/pogoda-1738838311.html

Вильфанд рассказал, когда закончится экстремальная жара

Вильфанд рассказал, когда закончится экстремальная жара - РИА Новости, 28.06.2021

Вильфанд рассказал, когда закончится экстремальная жара

Температура в центре Европейской России начнет снижаться в понедельник со второй половины дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T00:50

2021-06-28T00:50

2021-06-28T01:12

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роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Температура в центре Европейской России начнет снижаться в понедельник со второй половины дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик уточнил, что такая ситуация ожидается в Центральном федеральном округе."Воздушные массы будут подниматься от подстилающей поверхности вверх, и уже будет нормальная метеорологическая ситуация… В первой половине дня температура в Москве будет до 30 градусов, а во второй половине дня — формирование облаков и осадки", — сказал Вильфанд.Он добавил, что на большей части столичного региона прогнозируются кратковременные, местами сильные осадки, а также ветер до 20 метров в секунду.По прогнозам синоптиков, ночные температуры снизятся с 25 до 15 градусов в ночь на среду."Ночи теплые, но не удушающе теплые, как это было в предыдущие дни", — добавил Вильфанд.Ученый также подчеркнул, что в четверг и пятницу температура вновь начнет повышаться — пока до 27 градусов.

https://ria.ru/20210627/iyul-1738784952.html

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество