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Вильфанд рассказал, когда закончится экстремальная жара
Вильфанд рассказал, когда закончится экстремальная жара - РИА Новости, 28.06.2021
Вильфанд рассказал, когда закончится экстремальная жара
Температура в центре Европейской России начнет снижаться в понедельник со второй половины дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T00:50
2021-06-28T00:50
2021-06-28T01:12
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Температура в центре Европейской России начнет снижаться в понедельник со второй половины дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик уточнил, что такая ситуация ожидается в Центральном федеральном округе."Воздушные массы будут подниматься от подстилающей поверхности вверх, и уже будет нормальная метеорологическая ситуация… В первой половине дня температура в Москве будет до 30 градусов, а во второй половине дня — формирование облаков и осадки", — сказал Вильфанд.Он добавил, что на большей части столичного региона прогнозируются кратковременные, местами сильные осадки, а также ветер до 20 метров в секунду.По прогнозам синоптиков, ночные температуры снизятся с 25 до 15 градусов в ночь на среду."Ночи теплые, но не удушающе теплые, как это было в предыдущие дни", — добавил Вильфанд.Ученый также подчеркнул, что в четверг и пятницу температура вновь начнет повышаться — пока до 27 градусов.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
Вильфанд рассказал, когда закончится экстремальная жара
00:50 28.06.2021 (обновлено: 01:12 28.06.2021)
В Гидрометцентре рассказали, когда закончится экстремальная жара в Центральной России
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Температура в центре Европейской России начнет снижаться в понедельник со второй половины дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра
Роман Вильфанд.
"Период экстремальной погоды, по расчетам Росгидромета… заканчивается до полудня 28 июня. Еще утро может быть очень теплым. Циркуляция воздуха в атмосфере существенно меняется... Температурный фон совершенно другой. Во вторник в Москве будет 24-26 градусов, но все равно на шесть градусов выше нормы", — сказал он.
Синоптик уточнил, что такая ситуация ожидается в Центральном федеральном округе.
"Воздушные массы будут подниматься от подстилающей поверхности вверх, и уже будет нормальная метеорологическая ситуация… В первой половине дня температура в Москве
будет до 30 градусов, а во второй половине дня — формирование облаков и осадки", — сказал Вильфанд
.
Он добавил, что на большей части столичного региона прогнозируются кратковременные, местами сильные осадки, а также ветер до 20 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, ночные температуры снизятся с 25 до 15 градусов в ночь на среду.
"Ночи теплые, но не удушающе теплые, как это было в предыдущие дни", — добавил Вильфанд.
Ученый также подчеркнул, что в четверг и пятницу температура вновь начнет повышаться — пока до 27 градусов.