https://ria.ru/20210628/poezd-1738901893.html

Движение на южном участке Калужско-Рижской линии метро восстановили

Движение на южном участке Калужско-Рижской линии метро восстановили - РИА Новости, 28.06.2021

Движение на южном участке Калужско-Рижской линии метро восстановили

Движение на южном участке Калужско-Рижской линии московского метро восстановлено, "Ясенево" поезда проезжают без остановки, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:14

2021-06-28T14:14

2021-06-28T14:35

ясенево

департамент транспорта г. москвы

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение на южном участке Калужско-Рижской линии московского метро восстановлено, "Ясенево" поезда проезжают без остановки, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Ранее сообщалось, что станцию метро "Ясенево" затапливает в Москве, вода попадает на платформу, были закрыты станции "Теплый стан", "Ясенево" и "Новоясеневская"."Движение на южном участке Калужско-Рижской линии (6) восстановлено. Станции "Теплый стан" и "Новоясеневская" открыты. Станцию "Ясенево" поезда временно проследуют без остановки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210628/metro-1738898655.html

ясенево

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ясенево, департамент транспорта г. москвы, происшествия