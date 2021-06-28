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Движение на южном участке Калужско-Рижской линии метро восстановили
Движение на южном участке Калужско-Рижской линии метро восстановили - РИА Новости, 28.06.2021
Движение на южном участке Калужско-Рижской линии метро восстановили
Движение на южном участке Калужско-Рижской линии московского метро восстановлено, "Ясенево" поезда проезжают без остановки, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:14
2021-06-28T14:35
ясенево
департамент транспорта г. москвы
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение на южном участке Калужско-Рижской линии московского метро восстановлено, "Ясенево" поезда проезжают без остановки, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Ранее сообщалось, что станцию метро "Ясенево" затапливает в Москве, вода попадает на платформу, были закрыты станции "Теплый стан", "Ясенево" и "Новоясеневская"."Движение на южном участке Калужско-Рижской линии (6) восстановлено. Станции "Теплый стан" и "Новоясеневская" открыты. Станцию "Ясенево" поезда временно проследуют без остановки", - говорится в сообщении.
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ясенево, департамент транспорта г. москвы, происшествия
Движение на южном участке Калужско-Рижской линии метро восстановили
14:14 28.06.2021 (обновлено: 14:35 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтворки турникета на станции метро в Москве
Створки турникета на станции метро в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Движение на южном участке оранжевой линии метро восстановили, "Ясенево" проезжают без остановки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение на южном участке Калужско-Рижской линии московского метро восстановлено, "Ясенево" поезда проезжают без остановки, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".
Ранее сообщалось, что станцию метро "Ясенево" затапливает в Москве, вода попадает на платформу, были закрыты станции "Теплый стан", "Ясенево" и "Новоясеневская".
"Движение на южном участке Калужско-Рижской линии (6) восстановлено. Станции "Теплый стан" и "Новоясеневская" открыты. Станцию "Ясенево" поезда временно проследуют без остановки", - говорится в сообщении.
Логотип московского метро - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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ЯсеневоДепартамент транспорта г. МосквыПроисшествия
 
 
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