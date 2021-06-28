https://ria.ru/20210628/podtoplenie-1738913172.html

Движение на Дмитровском шоссе в Москве перекрыли из-за подтопления

Движение на Дмитровском шоссе в Москве перекрыли из-за подтопления - РИА Новости, 28.06.2021

Движение на Дмитровском шоссе в Москве перекрыли из-за подтопления

Движение на участке Дмитровского шоссе в Москве перекрыто из-за подтопления, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:16

2021-06-28T15:16

2021-06-28T15:16

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575010381_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_a796f654b674b50cf69853da2e69e41e.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение на участке Дмитровского шоссе в Москве перекрыто из-за подтопления, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение на Дмитровском шоссе в районе дома 56 перекрыто из-за подтопления", - говорится в сообщении.Также отмечается, что подтопления также наблюдаются на 77-м километре внутренней стороны МКАД и на улице Максимова в районе дома 18."Суперливень" начался в столице днем. По прогнозам синоптиков, он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик. В городе уже начались локальные подтопления, затоплены несколько станций метро.

https://ria.ru/20210628/yasenevo-1738896426.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия