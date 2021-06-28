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Движение на Дмитровском шоссе в Москве перекрыли из-за подтопления
Движение на Дмитровском шоссе в Москве перекрыли из-за подтопления - РИА Новости, 28.06.2021
Движение на Дмитровском шоссе в Москве перекрыли из-за подтопления
Движение на участке Дмитровского шоссе в Москве перекрыто из-за подтопления, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:16
2021-06-28T15:16
2021-06-28T15:16
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение на участке Дмитровского шоссе в Москве перекрыто из-за подтопления, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение на Дмитровском шоссе в районе дома 56 перекрыто из-за подтопления", - говорится в сообщении.Также отмечается, что подтопления также наблюдаются на 77-м километре внутренней стороны МКАД и на улице Максимова в районе дома 18."Суперливень" начался в столице днем. По прогнозам синоптиков, он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик. В городе уже начались локальные подтопления, затоплены несколько станций метро.
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москва, происшествия
Движение на Дмитровском шоссе в Москве перекрыли из-за подтопления
Движение транспорта на участке Дмитровского шоссе в Москве перекрыли из-за подтопления
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Движение на участке Дмитровского шоссе в Москве
перекрыто из-за подтопления, сообщается в Telegram
-канале столичного департамента транспорта.
"Движение на Дмитровском шоссе в районе дома 56 перекрыто из-за подтопления", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что подтопления также наблюдаются на 77-м километре внутренней стороны МКАД и на улице Максимова в районе дома 18.
"Суперливень" начался в столице днем. По прогнозам синоптиков, он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик. В городе уже начались локальные подтопления, затоплены несколько станций метро.