https://ria.ru/20210628/podderzhka-1738949348.html

Путин подписал закон о дополнительной финансовой поддержке регионов

Путин подписал закон о дополнительной финансовой поддержке регионов - РИА Новости, 28.06.2021

Путин подписал закон о дополнительной финансовой поддержке регионов

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительной финансовой поддержке регионов России, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:27

2021-06-28T18:27

2021-06-28T18:27

россия

михаил мишустин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительной финансовой поддержке регионов России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ содержит нормы о финансовой поддержке субъектов РФ, которые призваны прежде всего снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты, реструктуризировать накопленную задолженность, заместить коммерческие кредиты бюджетными, предоставить инфраструктурные займы под невысокий процент, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.Закон предусматривает предоставление бюджетных кредитов из бюджета РФ региональным бюджетам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов со сроком погашения не ранее 2036 года включительно и с платой за пользование ими по ставке не более 3% годовых.Одновременно устанавливается требование об обязательном согласовании с трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений порядка предоставления инфраструктурных кредитов. Кабмин также будет вправе провести в 2021 году реструктуризацию задолженности субъектов РФ по ранее выданным бюджетным кредитам. Причем объем бюджетных кредитов в рамках проведения реструктуризации ранее привлеченных регионами кредитов до 2029 года составит 218 миллиардов рублей.А Минфин РФ сможет предоставлять бюджетные кредиты региональным бюджетам из федерального для погашения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным от российских и иностранных банков, международных финорганизаций, со сроком погашения не позднее 2029 года включительно. При этом плата за пользование такими кредитами составит 0,1% годовых.Кроме того, до 2022 года приостанавливается действие положений Бюджетного кодекса, предусматривающих при утверждении федерального бюджета установление целей, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, а также условий и порядка его предоставления. Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать со дня его опубликования.

https://realty.ria.ru/20210604/investory-1735639205.html

https://realty.ria.ru/20210429/infrastruktura-1730577639.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика